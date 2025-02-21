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大學憂電費漲衝擊財務 教部：已編預算補貼待定案

2025/2/21 14:18（2/21 15:06 更新）
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114年全國大專校院校長會議21日進行第2天議程，討論到近年辦學負擔愈來愈沉重，為因應電費調漲和教職員工調薪等成本增加，而財務資源不足，提案建請政府予以協助籌措財源。中央社記者許秩維攝 114年2月21日
114年全國大專校院校長會議21日進行第2天議程，討論到近年辦學負擔愈來愈沉重，為因應電費調漲和教職員工調薪等成本增加，而財務資源不足，提案建請政府予以協助籌措財源。中央社記者許秩維攝 114年2月21日
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（中央社記者許秩維宜蘭21日電）國立大學校院協會今天表示，電費調漲和教職員工調薪等成本增加，讓大學財務捉襟見肘。教育部回應，已編列經費補貼公私立大專的電費，只是因財劃法和統刪，最後預算還未定。

114年全國大專校院校長會議在宜蘭舉行，國立大學校院協會提案，大學面臨少子女化、學雜費調漲管制、人力物力成本攀升等困境，原屬美意的待遇調升和反映現況的電費調漲，讓大學財務捉襟見肘，鑑於電費調漲和114年教職員工調薪等成本增加，建請政府協助籌措財源。

國立大學校院協會理事長陳文章補充說明，以教職員工調薪為例，如果是公立大學編制內人員，政府補助75%，其餘25%由學校自籌，如果是非編制內人員（如校聘人員或約聘人員等）則全由學校自籌，以台大而言，粗估1年至少要數千萬元，且自籌經費不能用公務預算來支撐。

陳文章提到，由於目前學雜費要調漲的難度很大，因此學校自籌經費財源包括產學合作管理費或捐款增加，或是新創事業的回饋等，對各大學來說並不容易，而且調薪並不是1年的事情，而是每年都要負擔這些錢，對學校財務是很沉重的負擔。

教育部初步文字說明，配合行政院研商電價優惠會議結論，114年已編列公私立大專用電優惠和電價凍漲的差額，另編列新台幣2.91億元，協助大專建構智慧型電表和建置能源管理系統。

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教育部長鄭英耀坦言，教育部雖有編列預算114年補貼公私立大專的電費，但因為財劃法和統刪（中央政府總預算案），因此最後預算狀況目前還未能確定。

教育部高等教育司長廖高賢補充，教育部相關補助計畫已突破過去行政管理費15%的編制，行政管理費可支應教育部補助計畫人員的薪資調整，其他部會的計畫型補助，也可由該機關的補助要點去支應，若學校自己用校務基金聘人，就得由學校去作相關人員調薪的財務規劃。（編輯：管中維）1140221

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