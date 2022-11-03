IPAC主席包瑞翰確診 醫院視訊接受吳釗燮贈勳

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（中央社記者黃雅詩台北3日電）率團訪台的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）共同主席、歐洲議會議員包瑞翰（Reinhard Bütikofer）因確診，今天上午在醫院以視訊方式，遠距接受外交部長吳釗燮頒發的「特種外交獎章」。

包瑞翰以視訊方式全程出席贈勳儀式後的訪團記者會，無咳嗽等明顯症狀。吳釗燮致詞時特別感謝包瑞翰人在醫院仍以視訊與會，他昨天在推特（Twitter）發文祝福包瑞翰早日篩檢陰性。

被問到德國總理蕭茲（Olaf Scholz）4日即將訪中國，包瑞翰表示，德國總理此時出訪中國，「大概是近15年來德國總理出訪最具爭議性的一次」，時間點引起很多質疑，但德國總理無法獨自決定對華政策，必須受到由3個政黨組成的聯合政府所制定的對華政策綱領約束。

包瑞翰表示，德國現在政府對華政策綱領有延續過去歷屆政府的基調，但綱領也首度提到，要支持台灣的民主，反對中國對台灣文攻武嚇，以及支持台灣加入國際組織。

包瑞翰表示，德國對華政策與歐洲對華政策一樣會「因時制宜」，現在中國國家主席習近平更加獨裁，「中國狀況改變，我們的對話政策自然也會改變」，中國在國際貿易採取很多不平等措施，德國對中貿易當然也要採取比較強硬的態度。

包瑞翰表示，對中貿易在德國內部引起很多辯論，德國避免走兩個極端路線，亦即不採信中國主張的「雙贏」說法，但也不會與中國完全經濟脫鉤，關鍵是如何不在經濟面過度依賴這些威權國家，以免這些國家以經濟作為手段來達到政治目的。

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包瑞翰表示，此時德國總理訪中「當然大家會有點不高興」，這是可理解的，他認為德國總理要避免這些爭議，最簡單做法就是讓德國對華政策跟歐盟對華政策更一致，並要按綱領去跟中國進行對話。

包瑞翰說，10年前在歐洲做民調的話，大部分的人對中國是持正面看法，但現在若做民調，歐洲人會對中國採取批判態度，無論是智庫、學界、政界或商界，基本上對中國都是批判的，因此現在務實的對華政策當然就是要對中國強硬一點，是比較適合的。（編輯：蘇志宗）1111103