烏克蘭國會外委會主席：中國比蘇聯危險 台灣才是真朋友

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（中央社基輔23日綜合外電報導）烏克蘭國會外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）接受美國媒體AXIOS訪問時說，他在中俄聲明「友好沒有止境」時，就意識到「中國不是朋友」，台灣則是「真朋友」。

梅列日科在這篇今天上線的報導中說，中國在俄烏戰爭中支持俄羅斯，讓許多烏克蘭人失望。報導提到，中國政府試圖一邊支持俄羅斯，一邊說服歐洲，中國力挺主權和法治原則；而梅列日科說，烏克蘭人不吃這一套。

兩名烏克蘭國會議員上週加入「 對華政策跨國議會聯盟 對華政策跨國議會聯盟（IPAC，Inter-Parliamentary Alliance on China） 多國國會議員為因應中國變局於2020年6月4日成立

包括美、歐、英、日、澳等多國超過百位國會議員加入

關注中國重要相關議題，如中共與解放軍動態、維族、西藏、香港與台海等 看更多 關閉 」（IPAC），是首度有烏克蘭代表參與。這個聯盟由29個民主國家的國會議員組成，關切中國共產黨在全球破壞民主、侵犯人權的企圖。

梅列日科說：「我在蘇聯時期度過了20年，我知道活在極權國家是什麼情況，這種國家踐踏人權、破壞全球秩序。對我來說，中國就是這樣，就像蘇聯一樣，不過更加危險。」

梅列日科說，他在中國國家主席習近平聲稱與俄羅斯「友好沒有止境」時，意識到「中國不是我們的朋友」。他認為，中國宣揚俄羅斯的政治宣傳，又完全沒向俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）施壓撤軍。

他說，「中國是敵人的盟友，也是一股非常偏激的勢力，除了自己的利益之外，什麼不在乎」，台灣則證實是「真朋友」。

台灣對俄羅斯實施了制裁，給予烏克蘭實質的物質支援，立法院也通過支持烏克蘭的決議。

梅列日科還強調，中國政府在新疆採取高壓政策，是極受國際關切的問題。他說：「種族屠殺是最嚴重的罪行，是針對全人類、所有國家的犯罪。當中國實施種族屠殺，也就是對烏克蘭犯下罪行。」

俄羅斯今年2月24日開始入侵烏克蘭，此前數週，習近平與蒲亭發表聯合聲明，宣示兩國緊密的夥伴關係。中國政府並未批評俄羅斯侵略烏克蘭，後來也重申與莫斯科當局維持密切關係。

不過，蒲亭上週與習近平會面後說，中國對烏克蘭議題「抱有疑問和擔憂」。（譯者：曾依璇/核稿：戴雅真）1110924