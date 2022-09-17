德國關切中國軍事集結 俄羅斯侵烏克蘭成借鏡

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（中央社柏林16日綜合外電報導）德國國防部長蘭布雷特告訴路透社，德國持續關切中國軍事集結以及中俄聯合演習，並在德國日益擴大於印度太平洋地區的存在感之際，表明致力維護印太地區以規則為基礎的秩序。

蘭布雷特（Christine Lambrecht）在位於柏林的國防部接受訪問時說，德國目前聚焦在俄羅斯與烏克蘭之間的戰爭，不代表沒在盯著其他地區的安全局勢發展，不論是歐洲門戶的西巴爾幹半島或是印太地區，都在視線範圍。任何地方都可能發生侵略情事。

蘭布雷特說：「我們自然持續關切中國的軍事集結，並且非常精確地觀察中國在那邊的一舉一動。」

路透社報導，由於日益擔憂北京當局的領土野心，德國正逐漸加入其他西方國家的行列，在印太地區展現更多實力，甚至冒著惹惱最大貿易夥伴中國的風險。

德國去年派軍艦前往南海具主權爭議的水域，為近20年首見；今年9月也派13架軍機到澳洲參加聯合軍演。

蘭布雷特說：「我方正透過部署及參與軍演傳達明確的訊息。我們是站在支持以秩序為基礎的夥伴這一邊。」

她表示，每支軍隊都有自己的裝備，因此各國需要一起演練，以發現及解決任何問題。這次在澳洲的聯合軍演已證明「非常具建設性」，並顯示德國能夠履行對印太地區和北大西洋公約組織（NATO）夥伴的承諾。

蘭布雷特被問到德國是否會如同美國派軍艦駛經台灣海峽時說：「重點不在以任何方式挑釁或升高情勢…反之，我方做法是要降低緊張。」

在中國經濟迅速擴張驅動成長的情況下，德國與中國關係長久以來集中在互惠的商業交易。

不過蘭布雷特表示，德國已從俄羅斯入侵烏克蘭引發的能源危機，學到不要太依賴任何一國的教訓。

蘭布雷特說：「不只是能源方面，我們現在必須在其他領域變得更為獨立，以便能夠自主行事。我們因經濟關係而受制於中國，但這絕不能阻止我們在某些決定上採取明確的立場。」（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1110917