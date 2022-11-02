IPAC訪團拜會數位部 唐鳳分享台灣防疫協作經驗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北2日電）數位部長唐鳳昨天接見「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）訪團，唐鳳分享台灣面對資安威脅的因應措施，以及推動數據公益、政府與社群協力運用數位工具防疫的台灣經驗。

「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC）訪團昨天下午拜會數位發展部，關心民主世界在國際資安威脅下的因應作法，希望台灣分享民主網絡的數位應用，以及推動數位政府的過程中，保障資通安全的經驗。

唐鳳表示，今年8月美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台時，台灣面對前所未有的阻斷服務等資安攻擊，駭客更透過公共場域電子看板的資安漏洞，散播仇恨影像，所幸即時因應，未造成重大損害。

經過這項事件，數位韌性對民主社會的重要性益發彰顯，唐鳳表示，台灣將透過強化資安防護、積極參與「未來網際網路宣言」等全球社群、確保透明且開放的資訊交流等方式，來協助民主陣營因應資安危害，進而提升對災害的應處及互助能力。

唐鳳指出，數位部致力於促進數據公益（Data Altruism），透過各界主動分享不涉及隱私的資料（non-personal data），有助於公眾參與提升施政效能，更可透過全民協力，轉化為各種因應社會需求的創新應用。

例如，台灣2020年將開放資料以公私協力方式，建構口罩地圖以對抗疫情威脅，就是明顯案例；此外，數位基礎建設的發展，也有助於民眾的日常生活，如運用TW FidO（中華民國行動自然人憑證）等技術所構成的零信任架構（Zero Trust），可大幅提昇使用數位服務的資安保障。

數位部表示，與會訪賓認同台灣透過數位發展，協助建構民主社會韌性的「台灣模式」，並盼未來能深化與台灣合作。

「對華政策跨國議會聯盟」是由全球五大洲各國國會及歐洲議會成員共同倡議於2020年6月所組成的民主聯盟，此次是IPAC首度組團正式訪台。訪團由共同主席、歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）率領5名共同主席、2名成員及秘書處職員等，一行12人於11月1日至4日來台訪問。（編輯：潘羿菁）1111102