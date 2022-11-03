IPAC議員向北京釋出訊息 20大後更挺台

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（中央社記者黃雅詩台北3日電）「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）首度組團訪台，遭中國制裁的荷蘭眾議院議員史卓瑪今天表示，他此行想向北京釋出的訊息是，在中共舉行20大之後，他和國際民主人士會更加堅定跟台灣團結在一起。

史卓瑪（Sjoerd Sjoerdsma）說，他堅決反對台灣被孤立，「我們要增加跟台灣之間的交流，我們不會接受任何恐嚇，我們跟台灣的友誼不是由其他人決定。」

IPAC訪團今天中午在外交部舉行訪台記者會，出席者包括比利時眾院外委會主席范荷芙（Els Van Hoof）、英國下議院議員康明斯（Judith Cummins，另譯，康明絲）、捷克眾議員黛赫（Eva Decroix）、科索沃議員霍蒂（Avdullah Hoti）、 烏克蘭國會關係委員會主席克尼茨基（Mykola Kniazhytskyi）、荷蘭議員史卓瑪。IPAC共同主席包瑞翰（Reinhard Bütikofer）因確診以視訊方式參加。

「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）共同主席包瑞翰（Reinhard Bütikofer）（左）3日接受外交部長吳釗燮（右）贈勳後表示，德國現在政府對華政策綱領有延續過去歷屆政府的基調，但綱領也首度提到，要支持台灣民主，反對中國對台文攻武嚇，以及支持台灣加入國際組織。中央社記者張皓安攝 111年11月3日

范荷芙去年曾以歐盟執委會官員身分在比利時與吳釗燮密會，她事後並在推特打趣寫，會面場合是「不能說的地點」。

范荷芙這次不僅大方來台，她更直言，IPAC正推動多國國會與台灣間更正常化的互動，且交流層面不只經濟、文化、學術方面，「如果必要的話，其實國防方面的合作也必須要加強」，因此她希望提升台灣在國際組織的多邊參與，及各國與台灣的雙邊關係。

范荷芙說，此行來台主要是傳遞與台團結的立場，國際上有句話說，如果要走得快就單獨走，如果想走得遠，就帶著大家一起走，「IPAC將跟台灣和所有民主夥伴一起走得長遠。」

被問到與中國的關係，范荷芙說，歐盟跟中國是競合關係，經濟上能合作的地方會合作，但需要競爭的地方就會去對抗，在外交協調工作上，「真正必要時也會用到制裁手段」。

史卓瑪表示，不是IPAC成員不願跟中國對話，是因為很多人都遭中國制裁「根本去不了」，且對話前北京代表常會要求先接受一個「但書」，就是「不准訪問台灣，也不准推動深化跟台灣的關係。」

史卓瑪說，IPAC成員不能接受中國所說的前提，更希望為中國平民人權發聲，「因此若跟中國對話行不通，最後就只能用制裁的方式。」

克尼茨基發言時則舉俄烏戰爭為例說，國際對俄羅斯的制裁發揮功效，因此有些磨刀霍霍想侵略台灣的國家，看到俄羅斯遭制裁，可能就不敢輕舉妄動。他也強調籌獲精良武器、做好國防硬體準備的重要性，因為所面對戰爭就像聖經裡「大衛對抗巨人歌利亞」的故事。

去年甫卸任科索沃總理的霍蒂表示，各國從俄烏戰爭學到經濟面教訓，過去只追求經濟成長，卻忽略背後的政治意涵，導致很多國家過度依賴理念不相近的國家，「現在應該多接觸發展一些比較可靠的經濟夥伴」。（編輯：蘇志宗）1111103