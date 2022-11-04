吾爾開希：中共20大終結中國改革開放

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六四學運領袖之一的吾爾開希在3日於「奧斯陸自由論壇」上接受中央社訪問。他說，改革開放催生了他這一代人。中央社記者呂佳蓉攝 111年11月4日

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（中央社記者呂佳蓉台北4日電）六四學運領袖之一的吾爾開希表示，改革開放在中共20大後就宣布結束了。他也憶起，中國的改革開放催生了他這一代人，也催生了天安門運動。

吾爾開希3日在「奧斯陸自由論壇」上接受中央社訪問。中共20大後，中共總書記習近平延任，政治局常委清一色「習家軍」的人事安排，建立絕對的權威，紐約時報評論稱，這些行為代表自鄧小平以來的改革開放時代走入歷史。

被問及改革開放是否在中國結束？吾爾開希認同這樣的說法，也說改革開放造就1980年代中國的黃金時代，當時的社會活躍、經濟發展與思想開放，「才會有我們這一代人」。

他解釋說，改革開放是催生天安門運動、催生中國人對自由民主追求的最初核心政策。

吾爾開希進一步指出：「在改革開放的旗幟下，可以說鄧小平是創造我們這代人的催生者。我們上街的原因不是反對鄧小平，而是認為他（鄧小平）的想法應該跟我們一樣，我們只是催一下、推動一下，應該是這樣的狀況。」

他說，他對改革開放是非常有感情。不過，鄧小平最後下令開槍殺人，從他們崇拜的英雄，一下變成了「殺人犯」，「一旦開槍殺人，對這個人的定性一定會有改變」。

吾爾開希指出，改革開放在這幾年也一直被踩煞車。1990年代至少完成了一些經濟改革，之後原以為改革開放會越來越開放，但最後沒有，成了半死不活的狀態，尤其在習近平治下，這四個字就不太被拿出來用了，20大就宣布結束了。

至於被問及現在的中國是否與文革相似，他則提醒要謹慎使用類似文革、紅衛兵的形容。

吾爾開希指出，中國現在的管理結構是高科技統治、社會全面的監控，維穩經費超過國防經費，而中國的國防經費已經滿嚇人了。然而，文革時代的整體社會結構是混亂的、社會全面動員，兩者不一樣。

他猜想，會有像文革的說法是認為習近平搞個人崇拜與意識形態，但強調如果要形容中國現在像文革，一定要清楚在比甚麼。（編輯：曹宇帆）1111104