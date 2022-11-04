20大後中國外交 分析：拉攏周邊穩住歐盟

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（中央社記者張謙香港4日電）據分析，中共20大後，中國的外交戰略重點是拉攏周邊，穩住歐盟。

香港星島日報今天刊文指出，越共總書記阮富仲成為中共20大後首位訪問中國的外國政要，享受了最高規格待遇，包括中共總書記習近平為其舉行隆重歡迎儀式，兩人都沒有戴口罩，不僅握手、擁抱，還罕見行了貼面禮。

文章認為，中方這次盛情款待阮富仲，向越南伸出了經貿橄欖枝，例如承諾將推進越南水果、燕窩等農產品的准入程序，同意妥善處理海上問題，相信是要通過拉攏周邊國家，阻止美國和越南關係進一步升級，改善當前的外交局面。

值得注意的是，中國國務院副總理韓正也在疫情之下首次外訪，前往另一個東盟國家新加坡，舉行了中星雙邊合作聯合委員會會議。

文章表示，北京本週也迎來巴基斯坦和坦尚尼亞的領導人，重頭戲則是今天到訪的德國總理蕭茲（Olaf Scholz）。

文章認為，這是蕭茲出任德國總理後首次對中國進行正式訪問，也是疫情爆發後首位訪問中國的歐盟國家領導人，意義重大。

文章就此指出，穩住與歐盟關係，是20大後中國外交的另一重點。（編輯：陳沛冰）1111104