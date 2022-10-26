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蔡英文：台灣越是做好準備 北京冒進機率就越小

2022/10/26 15:55
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（中央社記者葉素萍台北26日電）民進黨主席蔡英文今天說，面對中國威權主義的擴張，「我們越是做好準備，北京冒進的機率就越小；我們越是團結，台灣就越強壯、越安全」。

民進黨中常會今天邀請中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛，以「中共20大的人事佈局」為題進行專案報告。

民進黨發言人黃彩玲會後轉述蔡英文談話指出，如同今年國慶演講所強調的，持續站穩「四個堅持」、持續強化「四大韌性」，就是台灣的立場。台灣立場很堅定，就是國土主權不退讓、民主自由不妥協、兵戎相見絕對不是兩岸選項 。

蔡英文再次表達，在理性、平等及相互尊重之下，願意和北京當局，尋求雙方可以接受，維持台海和平穩定的方法。維持台海及區域的和平穩定，是兩岸共同的責任。

蔡英文強調，面對中國威權主義的擴張，「我們越是做好準備，北京冒進的機率就越小；我們越是團結，台灣就越強壯、越安全」。

蔡英文說，從這次中共20大來看，不一樣的是，在民主台灣，每位公民手中都有神聖的一票，可以決定自己的未來。 台灣的民主自由不是從天而降，她很認同學者何美鄉日前講的，「我們一不小心就會失去全部」。

蔡英文表示，這幾天世界民主運動全球大會在台灣舉辦，這就是世界支持民主台灣，也是台灣堅定和民主夥伴站在一起的具體表現。捍衛國家主權、守護國家安全、確保世世代代民主自由的生活方式，這是民進黨作為執政黨的使命，希望所有的黨公職一起打拚，和全體人民團結努力。（編輯：林興盟）1111026

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