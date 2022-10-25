台灣歐盟商機龐大 龔明鑫呼籲啟動BIA協商

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（中央社記者鄭鴻達台北25日電）國發會主委龔明鑫今天對歐盟喊話，盼在台灣、歐盟龐大的商機下，可開始啟動協商台歐盟雙邊投資協定（BIA），這對雙方投資者將是很大的保障。

總統蔡英文、龔明鑫、經濟部長王美花、外交部長吳釗燮等人今天出席2022投資歐盟論壇開幕式。歐洲經貿辦事處長高哲夫、歐盟各會員國駐台使節也共同與會。

高哲夫致詞指出，在這次論壇中，歐盟所有會員國都有代表出席，一如台灣去年說的「Taiwan can help」，有新創意及新政策的歐盟也準備好了，他盼能藉論壇提供台灣企業更多實質協助。

龔明鑫致詞表示，台歐盟雙方投資自2016年起有顯著成長，主因是台灣當年啟動能源轉型，也透過「5+2產創」發展再生能源，因此有許多歐洲國家來台投資綠能，尤其是離岸風電。

龔明鑫指出，自2016年至今的6年9個月中，歐盟來台投資累計達320億美元、平均每年逾45億美元，占台灣整體外來投資近50%；台灣對歐盟的投資在這期間也大幅增加，平均達到每年約9億餘美元，較以往平均每年2億至3億美元多很多。

龔明鑫表示，為達成2050淨零轉型目標，台灣將在2030年前投入共新台幣9000億元經費，其中有一大部分要與歐洲國家合作，因此他相信台歐盟的相互投資將更蓬勃。

龔明鑫也提及，為因應持續加速的全球供應鏈重組，許多台灣企業宣布將加強投資歐洲，尤其是半導體產業，且政府成立的「中東歐融資基金」也已開始運作，在目前已拜訪的150多家廠商中，有50多家已進入投資評估流程，很快就會有好消息。

龔明鑫也向台下的高哲夫、歐盟各成員國駐台使節喊話表示，在台歐盟如此龐大商機下，「是否可以開始談BIA了？」，他強調這對雙方投資者是很大的保障。

王美花致詞指出，台歐盟關係愈趨緊密，俄烏戰爭、全球通膨及能源危機為全世界帶來重大挑戰，也加速全球供應鏈重組，這讓台灣更加重視安全與韌性議題，因此需與價值觀相仿的夥伴建立安全、韌性的供應鏈關係。

王美花說，台灣是歐盟值得信賴的夥伴，也值得歐盟擴大在台市場，經濟部將積極協助台灣企業投資歐盟，與歐盟各國進一步建立夥伴關係，並在智慧交通、AI、物聯網、綠色轉型等領域，加強與歐盟合作。（編輯：潘羿菁）1111025