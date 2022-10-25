外交部祝賀義大利新任總理就職 盼展開密切合作

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（中央社記者葉素萍台北25日電）外交部發言人歐江安今天說，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）就職，外交部第一時間已表達台灣政府與人民的誠摯祝賀，並轉致總統蔡英文賀函；期盼未來與義大利政府展開密切合作，進一步深化雙方在各領域的友好關係。

歐江安今天在例行記者會指出，義大利總理梅洛尼22日正式宣誓就職，對於義大利透過民主程序順利選出新任總理，外交部第一時間已訓令駐義大利代表處向義大利政府及人民，表達台灣政府與人民的誠摯祝賀，並轉致蔡總統賀函。

歐江安說，台灣期盼未來與梅洛尼領導的義大利政府展開密切合作，進一步深化雙方在各領域的友好關係。

歐江安指出，梅洛尼先前接受媒體訪問時強調區域和平穩定的重要性並肯定台灣是戰略貿易夥伴，對此，外交部表達高度歡迎。

歐江安表示，台灣與義大利共享民主、自由、人權等普世價值，雙方近年來在經貿、文化、教育、能源等領域合作密切友好。在國際地緣政治劇烈變化的關鍵時刻，未來台灣將在既有堅實基礎上與義大利等理念相近國家攜手合作，共同對抗威權主義的擴張與脅迫。（編輯：謝佳珍）1111025