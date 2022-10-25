總統：盼台歐盟BIA協商開創新局 共造永續繁榮世界

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

「2022投資歐盟論壇」25日下午在台北國際會議中心舉行，總統蔡英文（中前）、經濟部長王美花（左3）等人出席，蔡總統向現場與會人員揮手致意。中央社記者鄭傑文攝 111年10月25日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北25日電）總統蔡英文今天表示，台灣與歐盟雙邊貿易額在2021年達687億美元，期待能在台歐盟雙邊投資協定（BIA）協商開創新局，使雙方企業更有信心擴大投資，也讓台灣、歐盟成為打造更永續、安全和繁榮世界的合作夥伴。

蔡總統今天出席2022投資歐盟論壇開幕式並為活動致詞。蔡總統表示這是她第3次參與投資歐盟論壇，並肯定為深化台灣與歐盟的貿易、投資關係重要平台。

蔡總統說，2021年台歐盟雙邊貿易額年增逾30%，達687億美元，且台商投資歐盟金額也大幅成長，截至今年8月已累計逾80億美元；而歐商對台直接投資也累計逾540億美元，使歐盟成為台灣最大的外資來源。

蔡總統提及，台灣為因應氣候變遷和極端氣候的威脅，正努力透過產業轉型和永續能源轉型，實現2050年淨零排放的共同目標，因歐商的堅定承諾，讓台灣再生能源發展，尤其是讓離岸風電能大幅起步。

蔡總統預期台灣將與歐商有更多合作機會，如台灣重視的綠能和數位科技，與歐盟「綠色新政」和「數位轉型」計畫高度契合，且面對疫情和俄烏戰爭等挑戰，也讓透過持續經濟轉型，以維持供應鏈安全與韌性更為重要。

蔡總統舉例，台灣今年初啟動的「強化歐洲鏈結計畫」，整合、協調雙方在投資、教育、研究、文化等領域的合作，而政府1月宣布設立的12億美元基金，也促進與中東歐在半導體、生物技術、雷射、電動車和其他戰略產業的合作。

蔡總統說，政府也透過「台歐連結獎學金」計畫，為立陶宛、捷克和斯洛伐克等歐洲國家培訓人才。

蔡總統表示，在台灣持續促進對歐關係之際，歐洲議會的積極支持深深鼓舞台灣，她感謝歐洲議會議員通過多項聲明，支持供應鏈合作、深化雙邊經貿關係以及台海和平穩定。

蔡總統強調，她也樂見在歐盟印太合作戰略及「歐洲晶片法案」中，明確地將台灣視為負責任且可信賴的合作夥伴，而全球供應鏈的重整與台灣的經濟轉型，讓台歐盟更緊密的互惠與合作具有極大潛力。

最後，總統期許投資歐盟論壇能為台歐盟BIA的協商開創新局，也使雙方企業更有信心擴大投資，並強調台灣與歐盟共享自由、民主和法治理念，將會是共同打造更永續、安全和繁榮世界的合作夥伴。（編輯：潘羿菁）1111025

2022投資歐盟論壇25日台北國際會議中心舉行，總統蔡英文（前中）由經濟部長王美花（前右）陪同出席開幕式，並與歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）（前左）交談。中央社記者鄭傑文攝 111年10月25日