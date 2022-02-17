歐洲議會通過深化歐台關係2報告 另關切中國挑釁

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（中央社記者唐佩君布魯塞爾17日專電）歐洲議會今天通過「共同外交暨安全政策」及「共同安全暨防禦政策」2項年度報告決議案，均納入支持台灣條文，籲深化歐盟台灣雙邊關係，另高度關切中國軍事挑釁，敦促歐盟尋求台灣海峽和平。

歐洲議會本週在位於法國史特拉斯堡的總部舉行全體會議，討論並表決包括歐盟「共同外交暨安全政策」（CFSP）以及歐盟「共同安全暨防禦政策」（CSDP）2項年度執行報告決議案，今天上午公布2報告表決結果皆通過。

議會呼籲歐洲聯盟制定更有效的外交和安全政策以及更強的防禦能力來應對威脅，包括確保戰略主權、減少對關鍵技術領域及對基礎設施和供應鏈的依賴，並強烈譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略行為。

此外，這2項決議案均納入支持台灣文字，包括CFSP強烈主張台灣作為觀察員有意義地參與國際組織會議，以及呼籲歐盟與台灣當局啟動雙邊投資協定（BIA）影響評估、公眾諮詢和範疇界定工作，以進一步深化歐盟台灣雙邊關係。

CFSP報告並強調歐盟為實現全球領導力，應加強多邊夥伴關係，保護和促進民主和人權，並嚴重關切中國軍事挑釁，反對任何破壞台海現狀的單邊行動；強調兩岸關係改變不得違背台灣公民意願；敦促歐盟及其成員國發揮積極作用，與理念相近的國際夥伴合作，尋求台灣海峽和平與穩定，並與台灣民主政府建立夥伴關係。

此外，CSDP報告表示，當前全球出現權力競爭，軍事活動升高，地緣政治緊張局勢加劇，是一個以敵對且競爭為特徵的時代，強調印太地區的和平與穩定對歐盟及其成員國非常重要，並同樣點名高度關切中國在台灣海峽軍事演習。

CSDP報告並擔憂中國對某些國家和地區日益好戰的態度，呼籲歐盟評估區域衝突對歐盟安全可能產生的後果，以及如何應對印太地區及其他地區不斷惡化的安全局勢。（編輯：黃自強）1110217