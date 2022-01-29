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歐洲議會挺台
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歐洲議會挺台2/66

歐洲議會黨團挺立陶宛 外交部支持維護全球貿易秩序

2022/1/29 16:40
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（中央社記者王慶剛台北29日電）歐洲議會復興歐洲黨團近期譴責中國對立陶宛的報復，並歡迎世界貿易組織提訟。外交部今天表達誠摯感謝，並表示將支持維護全球自由貿易秩序。

外交部今天透過新聞稿表示，歐洲議會復興歐洲（Renew Europe）黨團1月27日發布新聞稿，強烈譴責中國對立陶宛採取的脅迫措施，歡迎歐洲聯盟執委會針對北京的歧視性貿易作為，向世界貿易組織（WTO）提訟的決定，並表示黨團已經要求在歐洲議會全會就此事進行辯論。

外交部指出，對於復興歐洲黨團的傅特曼詩（Hilde Vautmans，比利時籍）、奧弗斯（Petras Auštrevičius，立陶宛籍）及維德倫（Marie-Pierre Vedrenne，法國籍）等歐洲議會議員公開強調，中國對立陶宛經濟脅迫已影響整個歐盟，呼籲歐盟迅速通過反脅迫工具展現團結，外交部表達高度肯定與誠摯感謝。

外交部指出，歐洲議會近來持續積極聲援立陶宛，包括1月17日「對華政策跨國議會聯盟」共同主席萊克斯曼（Miriam Lexmann）等41名歐洲議會議員聯名致函歐盟領導階層，以及歐洲議會全會於1月20日高票通過「違反香港基本自由」緊急決議案，特別納入聲援立陶宛的新增條文。本次歐洲議會第三大黨團堅定表達一致立場，呼籲歐盟不應向中國屈服。外交部樂見更多國際民主夥伴發出正義之聲，共同捍衛以規則為基礎的國際貿易秩序。

外交部重申，台灣作為立陶宛理念契合的重要夥伴，將全力協助立陶宛對抗中國蠻橫打壓，深化台立雙邊實質合作，也將善盡WTO會員義務，支持維護全球自由貿易秩序的行動，並持續與歐盟、美、日等理念相近夥伴，團結鞏固全球民主陣營捍衛的核心價值。（編輯：張均懋）1110129

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