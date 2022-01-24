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拚國會外交 跨黨派立委成立台灣與歐洲議會友好協會

2022/1/24 15:38（1/24 15:52 更新）
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台灣與歐洲議會友好協會成立大會24日舉行，外交部政務次長曾厚仁（後右4）、歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）（後左4）、民進黨立委蔡適應（後右6）、無黨籍立委林昶佐（前左5）等跨黨派立委出席。中央社記者施宗暉攝 111年1月24日
台灣與歐洲議會友好協會成立大會24日舉行，外交部政務次長曾厚仁（後右4）、歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）（後左4）、民進黨立委蔡適應（後右6）、無黨籍立委林昶佐（前左5）等跨黨派立委出席。中央社記者施宗暉攝 111年1月24日
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（中央社記者王揚宇台北24日電）跨黨派立委今天成立立法院台灣與歐洲議會友好協會；會長、民進黨立委蔡適應說，期盼透過協會運作，建構起雙邊關係的橋梁，並讓國會外交在既有良好基礎上，更上一層樓。

歐洲議會友台小組主席蓋勒（Michael Gahler）透過預錄影片表達恭賀之意，也期待在疫情後，能夠在歐洲議會歡迎蔡適應的來訪，或者雙方在台灣相見；他強調，歐洲正竭盡所能的抗疫，希望台灣人民盡早克服疫情，這是一場共同戰役，有信心可打勝仗並強化雙方關係。

立法院台灣與歐洲議會友好協會今天在立法院舉行成立大會，會員推選蔡適應擔任會長，無黨籍立委林昶佐、民進黨立委林楚茵、國民黨立委陳以信擔任副會長。

蔡適應致詞時提到，2012年台灣與歐洲議會議員友好協會成立，今年剛好10週年，意義非凡。2019年時，他率團出訪歐洲並拜訪歐洲議會，當年歐洲議會及英法德3國國會友台小組共同成立福爾摩沙俱樂部，更是串聯起友台能量。

蔡適應表示，希望透過台灣與歐洲議會友好協會運作，建構起雙邊關係橋梁，並讓國會外交在既有良好基礎上更上一層樓。

受邀出席成立大會的立法院秘書長林志嘉指出，過去一年來有許多歐洲國會議員及歐洲議會訪團實體訪台，並多次傳達希望能與立法院建立常態溝通平台，今天台灣與歐洲議會友好協會成立，可謂響應國外友人熱情要求。

歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）認為，台灣是歐盟在區域可靠且理念相近的夥伴，而去年12月歐盟也把台灣納入，成為疫苗護照認證一員，讓台灣人可接受與其他國家國民相同待遇。

高哲夫說，與印太地區的雙邊、多邊關係，對歐盟相當重要，包含台灣，歐盟會與各國一同努力，促進穩定繁榮。

歐洲議會友台小組副主席亞齊拉（Juan Fernando López Aguilar）透過影片指出，台灣在歐洲向來有許多朋友，歐盟支持台灣加入無須以國家作為聯盟、成員或參與條件的國際組織，充分尊重台灣與歐盟一致的開放和民主價值，這也是為什麼會呼籲日本、印度、紐西蘭、澳洲和歐盟，共同反對中國對台灣侵略。（編輯：蘇志宗）1110124

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