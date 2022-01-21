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歐洲議會挺台2/63

歐洲議會聲援立陶宛 外交部：中國經濟脅迫具急迫性

2022/1/21 15:58
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（中央社記者王慶剛台北21日電）歐洲議會昨天通過香港基本自由遭受侵害相關決議，並納入聲援立陶宛的新增條文。外交部今天表示，此舉反應歐洲議會認為中國對立陶宛的經濟脅迫具急迫性，以實際行動支持。

外交部透過新聞稿表示，歐洲議會全會以585票同意、46票反對、41票棄權的懸殊比數，高票通過「違法香港基本自由」（Joint motion for a resolution on violations of fundamental freedoms in Hong Kong）的緊急決議案，特別納入聲援立陶宛的新增條文，強烈譴責中國對立國施加的經濟脅迫，呼籲歐盟採取行動捍衛歐盟單一市場。

外交部指出，這是繼41名跨黨派歐洲議會議員1月17日聯名致函呼籲歐盟高層支持立陶宛後，歐洲議會兩日內再以通過緊急決議案方式，就立陶宛情勢表達高度關切，外交部給予肯定。

外交部說，緊急決議案強調尊重人權、民主及法治應續為歐中關係的核心，譴責中國針對立陶宛施以經濟脅迫及威嚇手段。決議案指出，中方行徑已構成對立國產品的實際制裁，違反世界貿易組織（WTO）國際規範，直接衝擊歐盟單一市場原則，因此呼籲歐盟應出面捍衛。

決議案同時歡迎近期支持立陶宛力抗中國脅迫的各項聲明，籲請歐盟執委會、理事會及會員國與國際夥伴合作，保障台灣民主及香港基本自由，並重申歐洲議會將以中國人權狀況作為是否批准歐中全面投資協定（CAI）的重要依據。

外交部指出，這項緊急決議案通過，反映歐洲議會認為近來中國對立陶宛的經濟脅迫具急迫性，應該即時提供立陶宛必要支持，相關訴求獲得跨黨派議員的響應。

外交部樂見歐洲議會持續以實際行動力挺立陶宛，將持續在民主、自由、法治及人權共享價值上，與美國、歐盟及會員國等全球理念相近夥伴深化合作，共同應處威權主義對國際民主陣營構成的各種挑戰與威脅。（編輯：蘇志宗）1110121

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