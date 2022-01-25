歐洲議會委員會肯定台灣抗中國假訊息 籲深化合作

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（中央社記者唐佩君布魯塞爾25日專電）歐洲議會「外國干預歐盟民主程序特別委員會」今天通過調查報告，指歐洲未意識到中國等外國專制政權的嚴重威脅，並肯定台灣抵禦中國假訊息攻擊成果，鼓勵歐盟與台灣合作。

歐洲議會「外國干預歐盟民主程序特別委員會」（INGE）今天開會，以25票贊成、8票反對、1票棄權通過進行了18個月的調查報告，並向歐盟提出建議。且由於INGE在12月初派出史上首次官方代表團訪問台灣，也把訪台成果納入報告。

根據報告，INGE表示歐洲公民和政府官員絕大多數沒有意識到外國專制政權，特別是俄羅斯和中國所構成威脅的嚴重性。由於防禦不足易使惡意行為者接觸關鍵基礎設施以及發動網路攻擊、再加上聘用具有知名度的前政治人物在公共辯論中傳播，以及歐盟國家之間的協調不足都加劇了外國勢力干預歐盟民主。

報告建議，支持多元化媒體和事實查核人員、禁止外國資助歐洲政黨、緊急改善網路安全、澄清某些歐洲政黨與俄羅斯之間不恰當的關係、處理中國投入在地緣政治競爭的資金問題等。

協調這項報告的歐洲議會議員卡尼特（Sandra Kalniete）表示，調查證明惡意外國行為者如何攻擊民主國家，更令人不安的是，不僅立法者，整個社會都缺乏關鍵意識，因此需要採取緊急措施來解決關鍵漏洞，例如讓網路平台承擔責任、規範市場，加強公民社會和獨立媒體等。

此外在報告修正案中也納入訪台成果，表示例如台灣位於中國操控訊息的最前線，但台灣所有政府部門與獨立的非政府組織以及社群媒體合作抵禦。報告肯定台灣採取的策略，並鼓勵歐盟及其成員國深化與台灣的合作，打擊惡意第三國的干擾民主行動和假訊息。

這項報告預計將在歐洲議會3月全體會議上投票表決。（編輯：林治平）1110125