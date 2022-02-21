歐洲議會譴責菲國侵犯人權 馬尼拉：別干涉選舉

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（中央社記者陳妍君馬尼拉21日專電）歐洲議會日前決議，強烈譴責菲律賓數千起「掃毒戰」相關法外處決及其他侵犯人權行為。對此，馬尼拉當局表示，菲國將於5月舉行總統大選，歐洲議會別試圖影響選舉結果。

歐洲議會17日通過決議，「強烈譴責」菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）「掃毒戰」相關的數千起法外處決和其他嚴重侵犯人權行為，並譴責馬尼拉當局對試圖揭露這些案件的人士，包括異議人士和記者的恫嚇和暴力行動。

另外，決議案敦促杜特蒂政府停止抹紅反對派人士，徹查「掃毒戰」相關所有法外處決案件，並尊重言論自由，停止迫害菲律賓所有獨立記者，包括諾貝爾和平獎得主瑞薩（Maria Ressa）。

對此，菲律賓外交部昨天發表聲明反擊。聲明中說：「我們譴責歐洲議會遭誤導，而企圖透過決議案干涉菲律賓選舉過程，提出不可信的侵犯人權指控，期望大幅影響選舉結果以利於它選擇的（候選人）。」

菲律賓總統大選將於5月9日舉行，這次大選還將選出半數參議員和全數眾議員、地方首長、議員等上萬個全國和地方公職人員。

菲國外交部表示，與歐洲議會決議案內容不同，「菲律賓是個充滿活力的民主國家，尊重和保護每位公民的自由」。決議中的指控是不公平的，大多毫無根據，是由仇視當局批評者的歐洲支持者所鼓動，因為這些批評者「在上屆選舉慘敗」。

這份聲明說，歐洲議會通過這項決議「顯然試圖影響我們將於5月舉行的選舉結果」，「是對一個貨真價實的民主共和國內政再一次的不幸干涉」。

根據民調機構「亞洲脈動」（Pulse Asia）1月下旬調查結果，菲律賓前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子小馬可仕（Bongbong Marcos）以6成支持率大幅領先其他總統候選人，排名第2的反對派領袖、現任副總統羅貝多（Leni Robredo）僅獲16%選民青睞。（編輯：陳惠珍）1110221