法國印太戰略首度稱呼台灣關鍵夥伴 外交部感謝

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（中央社記者黃雅詩台北25日電）法國日前公布的最新「印太戰略」報告首度提到台灣，且稱台灣是經貿策略上的「關鍵夥伴」，外交部今天表達高度歡迎及誠摯感謝，未來將持續推動深化台法關係。

過去法國政府在印太戰略報告中從未明確提及「台灣」，然而在法國外交部20日公布的最新印太地區戰略報告中，台灣數次被提及，且被視為經貿關鍵夥伴。法國政府22日在巴黎舉辦第一屆印太地區合作論壇，會後新聞稿也提到台灣是對抗COVID-19的防疫夥伴。

外交部發言人歐江安向中央社表示，歐洲議會去年10月通過「台歐盟政治關係暨合作報告」，表達對台海和平穩定的關切，強調歐盟視台灣為印太地區的關鍵夥伴，法國作為今年上半年歐盟輪值主席國，近日再度在法國的新版印太戰略中，特別納入友好台灣的文字表述，展現歐盟國家一體堅定友台立場，外交部對此表示高度歡迎及誠摯感謝。

歐江安表示，法國在新版印太戰略報告，再度重申對台海和平穩定的重視，也強調台灣是法國全球供應鏈關鍵夥伴，歐盟將與台灣持續發展緊密的經貿投資關係，此外，法國也視台灣為教育、研究及創新夥伴，未來將促成法國、台灣、東協與太平洋島國三方共同合作，落實三聯學位制等。

歐江安說，法國最新發布的印太戰略報告，重申對法台關係以及台海局勢的重視，這是法國力挺台灣一貫立場的延續，包括去年8月「法澳外長暨防長2＋2會談」、今年1月「法日2＋2會談」，以及法國外長樂德昂（Jean-Yves Le Drian）近期在媒體專訪，都曾公開力挺台灣。

歐江安表示，法國持續展現友台立場，凸顯維持台海和平穩定是國際民主國家社群的高度共識，台海安全確實是維護「自由與開放的印太區域」不可或缺的一環，法國是台灣共享民主、自由、人權及法制等價值的理念相近夥伴，台灣政府將在台法雙邊既有深厚基礎上，持續與法國加強互利互惠的實質友好關係，成為法國在印太地區不可或缺的經貿、安全及價值夥伴。（編輯：楊凱翔）1110225