更多編輯台推薦新聞：
俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看
國際

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看

臨終時大腦想什麼 科學家首次記錄到人生跑馬燈
科技

臨終時大腦想什麼 科學家首次記錄到人生跑馬燈

戴資穎相隔8年再戰德國 提前備戰全英公開賽
運動

戴資穎相隔8年再戰德國 提前備戰全英公開賽

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看
國際

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
歐洲議會挺台
新聞專題
歐洲議會挺台2/70

法國印太戰略首度稱呼台灣關鍵夥伴 外交部感謝

2022/2/25 13:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北25日電）法國日前公布的最新「印太戰略」報告首度提到台灣，且稱台灣是經貿策略上的「關鍵夥伴」，外交部今天表達高度歡迎及誠摯感謝，未來將持續推動深化台法關係。

過去法國政府在印太戰略報告中從未明確提及「台灣」，然而在法國外交部20日公布的最新印太地區戰略報告中，台灣數次被提及，且被視為經貿關鍵夥伴。法國政府22日在巴黎舉辦第一屆印太地區合作論壇，會後新聞稿也提到台灣是對抗COVID-19的防疫夥伴。

外交部發言人歐江安向中央社表示，歐洲議會去年10月通過「台歐盟政治關係暨合作報告」，表達對台海和平穩定的關切，強調歐盟視台灣為印太地區的關鍵夥伴，法國作為今年上半年歐盟輪值主席國，近日再度在法國的新版印太戰略中，特別納入友好台灣的文字表述，展現歐盟國家一體堅定友台立場，外交部對此表示高度歡迎及誠摯感謝。

歐江安表示，法國在新版印太戰略報告，再度重申對台海和平穩定的重視，也強調台灣是法國全球供應鏈關鍵夥伴，歐盟將與台灣持續發展緊密的經貿投資關係，此外，法國也視台灣為教育、研究及創新夥伴，未來將促成法國、台灣、東協與太平洋島國三方共同合作，落實三聯學位制等。

歐江安說，法國最新發布的印太戰略報告，重申對法台關係以及台海局勢的重視，這是法國力挺台灣一貫立場的延續，包括去年8月「法澳外長暨防長2＋2會談」、今年1月「法日2＋2會談」，以及法國外長樂德昂（Jean-Yves Le Drian）近期在媒體專訪，都曾公開力挺台灣。

歐江安表示，法國持續展現友台立場，凸顯維持台海和平穩定是國際民主國家社群的高度共識，台海安全確實是維護「自由與開放的印太區域」不可或缺的一環，法國是台灣共享民主、自由、人權及法制等價值的理念相近夥伴，台灣政府將在台法雙邊既有深厚基礎上，持續與法國加強互利互惠的實質友好關係，成為法國在印太地區不可或缺的經貿、安全及價值夥伴。（編輯：楊凱翔）1110225

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀