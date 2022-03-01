澤倫斯基將對歐洲議會講話 為烏克蘭向世界發聲

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（中央社布魯塞爾1日綜合外電報導）歐洲議會議長梅特索拉表示，烏克蘭總統澤倫斯基今天將對歐洲議會發表視訊談話，為烏克蘭向世界發聲。俄羅斯對烏克蘭展開軍事入侵行動已將近一週。

梅特索拉（Roberta Metsola）在推特（Twitter）推文說，歐洲議會議員將自格林威治時間11時30分（台灣時間晚間7時30分）開始討論烏克蘭的戰爭，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）「將會加入並對全世界發聲」。

澤倫斯基領導烏克蘭奮勇對抗俄國的入侵，已成為全球偶像人物，他力促歐洲聯盟迅速讓烏克蘭加入。歐洲議會議員料將通過一項不具約束力的決議案，呼籲給予烏克蘭歐盟候選國地位。

不過，是否要放行讓烏克蘭踏上加入歐盟之路，仍得由歐盟27個會員國決定。官員曾表示，烏克蘭尚須推動多年改革，才能夠成為歐盟的一部分。（譯者：林治平）1110301