美英WHO執委會齊發聲 挺台灣參與世衛

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美國和英國28日在世衛執行委員會議上，聲援台灣參與世衛。（圖取自WHO網頁who.int）

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（中央社記者王慶剛台北29日電）根據外交部資料，美英昨天在世界衛生組織（WHO）執行委員會議上，分別以直接與間接發言方式，聲援台灣參與世衛；友邦馬紹爾群島也二度發言感謝台灣協助。

美國衛生及公共服務部負責全球事務助理部長珮斯（Loyce Pace）發言指出，美國認為須加強全民對疫苗的信心，以及解決不實消息或假訊息的問題。加速接種疫苗，提升疫苗需求，對於能否達成疫苗接種目標，至關重要，甚至攸關未來發生緊急事件，以及持續努力對抗可用疫苗預防的相關疾病。

珮斯說，在這方面，美國感謝台灣在防疫與抗疫所展現的典範，以及對世界各國的支持。美國呼籲世界衛生組織，當全球群策群力因應全球公共衛生緊急事件時，應完全接納所有夥伴，包括台灣。

根據外交部提供的資料，英國駐聯合國日內瓦分部代表團衛生組組長安德魯（Danny Andrews）也發言說：「我們也強調，世界衛生組織在治理過程中應具有包容性，面對全球公衛緊急事件的衝擊，我們必須廣納各方聲音，汲取每個人的經驗，透過分享，處理公衛緊急事件。」

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友邦馬紹爾群島則是第二度為台發言，外交部資料顯示，駐聯合國日內瓦分部代表團副常任代表山繆藍威（Samuel Lanwi）說：「馬紹爾群島希望藉此機會，再次誠摯感謝世界衛生組織，以及美國與中華民國台灣等諸多捐贈國家與夥伴持續的支持與協助。謝謝。」

根據外交部資料，本屆世衛執委會已有友邦諾魯、聖克里斯多福及尼維斯、馬紹爾群島、海地、史瓦帝尼、宏都拉斯、巴拉圭、瓜地馬拉支持台灣參與世衛，強調台灣參與的重要性。友好國家法國代表歐盟發言時，與日本以間接發言形式，呼籲世衛不應遺漏任何區域。（編輯：郭無患）1110129