友邦發言挺台WHO口譯出包 駐日內瓦辦事處抗議

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（中央社記者唐佩君布魯塞爾26日專電）世界衛生組織本週召開執行委員會議，友邦巴拉圭24日發言挺台時世衛口譯團隊卻漏譯，駐日內瓦辦事處表達抗議後世衛澄清非故意，但今天又發生史瓦帝尼發言挺台卻無法翻譯，狀況連連。

世界衛生組織（WHO）1月24日至29日召開執委會，自開幕以來迄今包括法國代表歐洲聯盟、巴拉圭、瓜地馬拉、宏都拉斯、海地、馬紹爾群島及史瓦帝尼等理念相近盟友及6友邦以間接及直接方式支持台灣。

因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，今年執委會以現場及線上參與混合形式舉行，因網路及設備問題多國出現連線品質不佳情形，加重口譯工作困難。

但24日開幕當天巴拉圭衛生部長波帕（Julio Borba）以西文發言時提到建議世衛相關工作應該涵蓋所有相關成員的參與，包括台灣。因為台灣在因應這次疫情的成效卓越，如果能借鏡其成功的抗疫經驗，對於對抗疫情將有極大助益。

巴拉圭衛生部長波帕24日在WHO執行委員會議以西文發言挺台，並建議借鏡台灣成功的抗疫經驗。（圖取自WHO網頁who.int）

但當時世衛口譯團隊英文工作人員卻未翻出挺台內容，在得知漏譯情事後，駐瓦處立即向世衛相關部門表達抗議，世衛部門則私下澄清發言速度太快因此來不及翻，並非故意。

今天會議上，瓜地馬拉、宏都拉斯、海地、馬紹爾群島等友邦發言挺台內容也都有翻出，但在會議尾聲時，史瓦帝尼衛生部政務次長茲瓦內（Simon Zwane）以英文發言挺台時又發生翻譯問題。

茲瓦內表示，中華民國（台灣）一直忠實地繼續支持史瓦帝尼，包括培訓醫療保健專業人員，大約125名史國學生受益於台灣的國際高等教育獎學金計劃，毫無疑問，台灣已經展示了在全球健康問題上的尖端專業知識，呼籲世衛停止排除台灣。

但茲瓦內發言時口譯表示聲音不清楚，因此無法即時翻成其它語言直至結束。但事實上在日內瓦及布魯塞爾等地區觀看茲瓦內發言其實沒問題，不解口譯團隊設備是否剛好發生問題。

茲瓦內2020年2月也曾在執委會上為台發聲，當時發言遭日本籍大會主席中谷比呂樹（Hiroki Nakatani）介入，並讓中國代表當場回應炒作涉台問題，偏離大會主題。

世衛執委會每年舉行2次，主要工作是通過每年年中的世衛大會議程，並執行世衛大會的決定和政策。（譯者：陳正健）1110127