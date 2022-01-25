巴拉圭在WHO為台發聲 外交部籲接納台參與防疫

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（中央社記者王慶剛台北25日電）南美洲友邦巴拉圭昨天在世界衛生組織（WHO）執委會會議中為台灣發聲，並建議借鏡台灣成功的抗疫經驗。外交部今天表示感謝，也將以各項方式積極貢獻國際防疫工作，促請WHO接納台灣參與。

外交部發言人歐江安上午在線上例行新聞說明會中指出，WHO的第150屆執委會近期開議，因歐洲疫情嚴重，本次是以實體與視訊的混合形式召開。

她說，參與WHO是外交部全年都常態性辦理的重要案子，會綜合評估整體情勢，在不同場域採取最適切的推案策略。

歐江安表示，由於執委會是聚焦討論醫衛技術性相關議題的單位，外交部經過審慎考量，這幾年來都沒有洽請友邦在執委會直言，而是選擇其他場合。

她說，即使台灣沒有主動要求，但友邦巴拉圭的衛生部長主動在執委會聲援台灣參與WHO，外交部感謝巴拉圭正義的執言。

歐江安指出，外交部也會持續和衛福部密切關注執委會進行相關專業討論的發展，以各項方式來積極貢獻國際防疫工作，厚植國際間友台的力量，並用多元方式促請WHO正視台灣專業貢獻的意願與能力，完整接納台灣的參與。

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巴拉圭衛生部長波帕（Julio Borba）1月24日在WHO執行委員會議上說，巴拉圭感謝工作小組主席團在提交初步報告時所做的辛勤努力，以及向會員國及相關單位進行問卷調查以獲取資訊，藉此訂定建議清單中的優先順序，並分析應用其可行性和方法。

波帕強調，這項問卷應該涵蓋所有相關成員的參與，包括台灣。因為台灣在因應這次疫情的成效卓越，如果能借鏡台灣成功的抗疫經驗，對於對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）將有極大助益。（編輯：康世人）1110225