繼巴拉圭為台發聲 法國衛生部籲世衛不遺漏任何區域

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞台北26日電）繼巴拉圭日前於世界衛生組織（WHO）執委會會議中為台灣發聲後，法國衛生部衛生總司歐洲暨國際事務小組主任汀柏琳今天也在執委會上呼籲世衛不遺漏世界上任何區域。

世界衛生組織第150屆執委會近期開議，巴拉圭衛生部長波帕（Julio Borba）24日在執委會上說，若能借鏡台灣成功的抗疫經驗，在對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）上將有極大助益。

根據外交部提供的資料，汀柏琳（Christine Berling）今天也在執委會中表示，「我們需要一個強而有力的世衛」。為達這項目的，大家必須懷有雄心壯志，克服COVID-19所揭露及帶來的挑戰。

汀柏琳說，世衛需要透明性、包容性及提供必要資訊，以協助國際社會預防、準備及因應衛生危機，且不遺漏世界上任何區域。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，瓜地馬拉衛生部風險管理協調處長愛格（Virginia Herzig）也在會中感謝國際社會、世衛及所有友邦的協助，特別是中華民國（台灣）政府。感謝他們對遏制與對抗疫情所做的寶貴貢獻，從而彰顯台灣參與世衛的重要性，以達到「不遺漏任何人」的目的。

世界衛生大會（WHA）是世衛最高決策機關，通常每年5月召開。世衛已連續5年未邀請台灣參與世衛大會。（編輯：謝佳珍）1110126