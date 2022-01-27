友邦持續發聲 聖克里斯多福及尼維斯挺台入世衛

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王慶剛台北27日電）根據外交部提供的資料，友邦聖克里斯多福及尼維斯在世界衛生組織（WHO）執行委員會議上，以書面聲明呼籲將台灣以觀察員身分納入世界衛生組織。

繼馬紹爾群島、海地、史瓦帝尼與宏都拉斯等4友邦昨天相繼在執委會上呼籲世衛應讓台灣參與，根據外交部提供的資料，位於加勒比海的友邦聖克里斯多福及尼維斯昨天也以書面聲明為台灣發聲。

聲明內容指出，聖克里斯多福及尼維斯特別感謝台灣持續提供克國大量抗疫物資，以及資金採購疫苗，並為地區醫院添購醫療設備。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

聲明內容表示，台灣防疫貢獻有目共睹，應獲世界衛生組織認可。作為全球衛生措施的重要相關方，台灣一向擁護世界衛生組織使命，保護全球更多人免於衛生危機。台灣必須獲得應有的認同，聖克里斯多福及尼維斯與其他國家一同強烈呼籲，將台灣以觀察員身分納入世界衛生組織。

根據外交部資料，本屆世衛執委會在26日已有友邦聖克里斯多福及尼維斯、馬紹爾群島、海地、史瓦帝尼、宏都拉斯，加上之前的巴拉圭、瓜地馬拉支持台灣參與世衛，強調台灣參與的重要性。友好國家法國也代表歐盟發言呼籲世衛不應遺漏任何區域。（編輯：謝佳珍）1110127