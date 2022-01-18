斯洛維尼亞總理關切印太 支持台灣以主權做決定

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斯洛維尼亞總理楊薩近日接受印度媒體專訪時說，他支持台灣人在享有主權的情況下做決定，並表示正與台灣洽談互設代表處。（圖取自facebook.com/janezjansaSDS）

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（中央社新德里18日綜合外電報導）斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Janša）近日接受印度媒體專訪時說，他支持台灣人在享有主權的情況下做出的決定，若台灣人希望獨立生活，他也支持。

楊薩近期接受印度DD India電視台專訪，斯國政府昨天將訪問內容上傳到官方網站。

記者提到，印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）去年9月赴斯洛維尼亞拜會楊薩，楊薩在演說中談到印度與斯洛維尼亞的關係、印度與歐盟關係，以及全球情勢，尤其是印太地區的政治變化或挑戰；當時楊薩在社群網站加上兩個標籤，分別是#SouthChinaSea（#南海）和#Taiwan（#台灣）。

記者詢問楊薩，如何從斯國角度看待印太地區以及近期與中國的關係？

楊薩說，他的看法也是歐洲政界內部多數人的看法，即使俄羅斯、烏克蘭之間和其他地方發生了這麼多問題，現在的關鍵議題仍是太平洋，而印度是其中要角。

楊薩表示，印度對於平衡區域緊張關係、與其他國家密切合作及印太地區和平等方面來說是很重要的國家。至於台灣，他認為，「瞭解歷史、知道中國合法代表逃到台灣的人，也知道我們支持台灣人民在享有主權的情況下做出的決定」。

楊薩回應如何從斯國角度看待印太地區以及近期與中國的關係，約從影片10:50處開始。影片來源：DD INDIA

他說：「如果台灣人想加入中國，如果這是台灣人在不被施壓、沒有軍事干預、未遭勒索、不像香港現在那樣蒙受策略欺瞞的情況下，以自由意志做出的決定，那我們就支持。」

「但如果台灣人想要獨立生活，我們也會支持他們的立場。我認為這就是主要問題。所有關於台灣議題的意見分歧，重點都在這裡。我想我們要帶頭，我們必須合作。就像我一開始說的，印度是確保勢力平衡的關鍵因素，也是潛在和平解決方案的基石。」

記者再問，斯洛維尼亞爭取獨立的經驗是否也能供台灣借鑑？楊薩又是否贊成禁止進口可能涉及強迫勞動的新疆產品？

楊薩表示，有關新疆產品，他希望歐盟提出更多堅定政策，因為有時歐盟嘴上說得強硬，行動卻不然，包括在這個問題上。

斯洛維尼亞1991年自南斯拉夫聯邦獨立。楊薩說，斯國堅定支持 立陶宛 立陶宛小百科 語言：立陶宛語

首都：維爾紐斯

面積：6萬5301平方公里

地理位置：西濱波羅的海，北鄰拉脫維亞，東為白俄羅斯，南接波蘭，西南則與俄羅斯之卡列寧格勒接壤，西與瑞典隔海相望

人口：約292萬

宗教：以天主教為主，另有基督教各個教派

幣制：2015年1月起採用歐元 看更多 關閉 政府，在現有壓力下也繼續相挺，因為歐盟絕大多數成員國都在台灣設有代表處，立陶宛並非特例。

斯洛維尼亞位於巴爾幹半島北端，1991年自南斯拉夫聯邦獨立。（中央社製圖）

他表示：「代表處的名稱雖有些微差異，但這無關緊要…每次有歐盟國家成立這類代表處，中國都會抗議，但從來不像這次這麼過分。這種企圖孤立一個30年前爭取獨立的小國的做法，令人不寒而慄。」

他還說，歐盟支持立陶宛，任何向立陶宛和其他歐洲國家施壓的作為都對中國沒好處，良好的貿易關係攸關共同利益，如果有一方試圖破壞關係，或許短期能收效，但長期來看，沒有人是贏家。

記者詢問楊薩如何看待中國利用貿易當武器的經濟脅迫行為？斯國是否考慮像立陶宛一樣退出中國與中東歐17國的「17+1」機制，或提升與台灣的關係？

楊薩說，斯國與台灣正常來往，他去年看到台灣有些防疫措施很有效，於是親自與衛生福利部長陳時中聯繫，開了視訊會議，互相交流經驗；他也曾造訪台灣4、5次。

楊薩表示，台灣是民主國家，而人們很難去聽一個實施一黨制的政府在全球說教、指導何謂民主和平；他認為，中國反對台灣參與世界衛生組織（WHO）是很可惜的事，台灣若能參與，中國也會受益，因為這次疫情清楚展現「病毒無國界」的事實。

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楊薩說，斯國正與台灣洽談互設代表處，當然不會是大使館，而是與其他歐盟國家代表處相同層級；他還提到，若斯國早幾年與台灣建立更緊密的關係，早就成立這類貿易代表處了，因為事關共同利益。

他說，與台灣做生意的斯國商界人士告訴他，斯國與台灣有貿易，台灣企業又與中國大陸做生意，「所以，他們之間有往來，但同時又反對台灣和其他國家往來，這很荒謬」。（譯者：曾依璇/核稿：劉淑琴）1110118