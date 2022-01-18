斯洛維尼亞與台洽互設代表處 外交部：續深化合作

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（中央社記者王慶剛台北18日電）斯洛維尼亞總理楊薩接受印度國營電視台訪問時透露，斯國正與台灣洽談互設代表處，並支持台灣加入世界衛生組織。外交部今天說，將繼續與斯洛維尼亞等國深化合作。

外交部發言人歐江安上午在線上例行新聞說明會中指出，楊薩（Janez Jansa）是台灣多年的友好朋友，也曾數度訪問台灣。他針對當前國際局勢發表的真知灼見，外交部表達高度歡迎和誠摯感謝。

歐江安表示，斯洛維尼亞和台灣有密切經貿交流。雙方去年曾共同舉辦產業交流貿易洽談會，持續拓展商機和相關領域的合作；兩國也曾舉行衛生部長視訊會議，就防疫政策與作為交換經驗。

她說，斯洛維尼亞去年擔任歐盟輪值主席期間，楊薩曾致函歐盟會員國，力挺立陶宛和台灣發展關係，展現對於台灣真誠的友誼和堅定支持。

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歐江安強調，外交部一向秉持開放、務實、誠懇的態度，和全世界理念相近夥伴，積極交往和進行互動，尋求強化雙方實質合作的機會，並會持續和包括斯洛維尼亞在內的全球民主夥伴，深化合作與各領域有好的交流，共創互惠互利且具韌性的緊密夥伴關係。

印度DD India電視台昨晚播出楊薩視訊訪問。楊薩說，目前台斯雙方正在洽設代表處，斯洛維尼亞支持台灣參與世界衛生組織（WHO），也支持台灣人民的主權決定，北京沒有道理阻止其他國家與台灣建立經貿關係。（編輯：康世人）1110118