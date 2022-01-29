世衛執委會美英日多國支持台灣 中國抗議挑戰一中

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者唐佩君布魯塞爾28日專電）世界衛生組織本周舉行執行委員會，今天包括美國、英國、日本等理念相近國家以直接及間接發言方式支持台灣參與世衛，中國表達抗議，指相關國家發表不負責言論挑戰一中。

世衛組織（WHO）自1月24日至29日舉行執委會議，今天美國衛生及公共服務部負責全球事務助理部長培斯（Loyce Pace）表示，美國感謝台灣在防疫與抗疫所展現的典範，以及對世界各國的支持，呼籲全球合力因應公共衛生緊急事件，應完全接納所有夥伴，包括台灣。

英國駐聯合國日內瓦分部代表團衛生組組長安德魯斯（Danny Andrews）指出，世衛應具有包容性，面對全球公衛緊急事件的衝擊，必須廣納各方聲音，學習經驗，透過分享，處理公衛緊急事件。

日本厚生勞動省國際事務顧問中谷比呂樹（Hiroki Nakatani）發言時強調，處理國際衛生議題，如傳染性疾病防治，最為重要的是不應排除特定的地理區域，導致無法以世界衛生大會（WHA）觀察員身分參與世衛。

另外諾魯則以書面聲明表示，排除中華民國台灣將造成公共衛生的缺口，損害全球預防及因應緊急衛生事件。因此納入台灣至關重要，因為除非每人都安全，大家才能安全。

馬紹爾今天在發言時也再度表達支持台灣。

截至目前，友邦包括聖克里斯多福及尼維斯、海地、史瓦帝尼、宏都拉斯、巴拉圭、瓜地馬拉、諾魯、馬紹爾及貝里斯等友邦強調台灣參與的重要性。法國也代表歐盟發言呼籲世衛不應遺漏任何區域。

今天晚間會議結束前，中國要求行使答辯權，指相關個別國家發表不負責任言論，挑戰一中原則，表達抗議及堅決反對。（編輯：徐睿承）1110129