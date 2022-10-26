倒數一個月 蔡英文：訂車票、揪朋友、回家投票

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北26日電）距離投票日剩下一個月，民進黨主席蔡英文今天提出3個拜託：訂車票、揪朋友、回家投下正確的一票；她呼籲選民，用手中選票，支持18歲公民權過關，也支持民進黨提名的候選人。

蔡英文、民進黨國務青代表、民進黨青年部主任蔡沐霖今天共同召開「21+1個理由，回家投票」記者會，呼籲選民支持民進黨所提名的21個縣市長候選人以及18歲公民權。

蔡英文致詞提到，最近這段時間，全國各地有許多年輕人站上街口，走進市場，前進到不同場所，努力爭取18歲公民權的同意票。民進黨候選人和支持者，也積極響應「民主前進挺18」的訴求。她在每一個助選、助講的場合中，一定會幫18歲公民權拉票。

蔡英文說，之所以這麼做，是為了讓台灣的下一代，有更健全、更符合國際潮流的民主環境。她相信，面對歷史上第一次修憲複決投票，台灣人民投出的每一張同意票，都將會象徵著，有決心繼續深化民主，更有信心守護國家的主權。

蔡英文指出，深化民主，守護國家，更要壯大國家。這也是過去6年來，在台灣人民支持下，她和執政黨每一天的責任。對外，顧好主權，堅守住民主自由的價值，讓世界看見台灣的韌性。對內，顧好地方，透過前瞻基礎建設，確保了經濟和社會發展的利基。

蔡英文強調，政府顧好人民，用心拚福利。不但加薪減稅，也推動長照、幼托、社會住宅，從小朋友照顧到老人家。顧主權、顧地方、顧人民，這一切的工作，只有她一個人是做不到的。她希望，社會大眾在肯定中央執政的同時，也能夠支持民進黨在地方推出的好人才。

蔡英文說，她可以保證，民進黨提名的候選人，一定是認真又會做事，有辦法將中央的政策，充分地落實到地方。她也可以保證，民進黨提名的候選人，將會是清廉、勤政、愛鄉土，有辦法擦亮綠色執政的招牌，帶給地方更乾淨的政治環境。

距離投票日只剩下一個月，蔡英文提出3個拜託，第一個拜託是「訂車票」，她說，要拜託所有的選民，特別是第一次投票的首投族，現在就拿起手機，訂好11月26日回家的車票。

她說，第二個拜託是「揪朋友」，拜託大家提醒身邊的親朋好友，一起訂車票、也一起關心家鄉的選舉。因為民主社會最珍貴的價值，就是在於有權利投下神聖的一票，改變自己的家鄉。

蔡英文表示，最後一個拜託是「回家投下正確的一票」。她說，「21+1」個回家投票的理由，用手中的選票，支持18歲公民權過關，也支持民進黨提名的候選人。

她說，支持民進黨的候選人，讓中央執政的好成績，繼續落實到地方，也讓地方成為中央的後盾，攜手進步；她呼籲11月26日，一定要回家投票，用手中選票，顧好家鄉，也顧好台灣的未來。（編輯：林興盟）1111026