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蔡總統澤倫斯基小布希16日視訊同台 談為自由奮戰

2022/11/11 09:31（11/11 10:04 更新）
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總統蔡英文（圖）16日將與美國前總統小布希、烏克蘭總統澤倫斯基視訊同台，談為自由奮戰。（中央社檔案照片）
總統蔡英文（圖）16日將與美國前總統小布希、烏克蘭總統澤倫斯基視訊同台，談為自由奮戰。（中央社檔案照片）
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（中央社記者徐薇婷華盛頓10日專電）小布希總統中心今天宣布，美國前總統小布希16日將與總統蔡英文、烏克蘭總統澤倫斯基視訊同台，談為自由奮戰。

這是蔡總統與澤倫斯基兩位同樣面對威權威脅的國家領袖繼6月哥本哈根民主峰會後，再次參與同場活動。

位於德州達拉斯的「小布希總統中心」（George W. Bush Presidential Center）今天推文宣布，小布希、蔡總統及澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）16日將視訊同台，出席「為自由奮戰」會議。

會議是由中心旗下的「小布希研究所」（George W. Bush Institute）、自由之家（Freedom House）及美國國家民主基金會（National Endowment for Democracy）共同舉辦，預定在當地時間16日上午9時登場（台北時間16日晚上11時）。

根據會議議程，活動一開始小布希將與澤倫斯基視訊對話，接下來蔡總統將發表視訊談話；活動後半段分成5場對談，邀請美國前官員及專家學者就全球自由奮戰、抵抗威權威脅、新興技術和自由未來、美國如何協助支持民主人權、運動和人權等主題進行交流。

小布希總統中心在活動頁面指出，自由在全球遭受襲擊，許多國家面臨民主倒退，威權政權在海內外「秀肌肉」。

該中心表示，這問題在烏克蘭尤其顯著，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2月無端入侵烏克蘭；而中共可能攻擊民主台灣一事，也仍然令人關切。

自俄烏戰爭2月爆發以來，長年面對中國文攻武嚇威脅的台灣經常被拿來與烏克蘭類比，烏國遭遇也讓國際社會更加關切台海安全問題。

蔡總統與澤倫斯基6月雙雙受邀出席「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit），蔡總統當時在視訊談話中引烏克蘭為例，強調台灣不會屈服於壓力，決心捍衛自己的國家和民主生活方式。（編輯：馮昭）1111111

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