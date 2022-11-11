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總統與澤倫斯基小布希視訊同台 府：民主台灣獲支持

2022/11/11 13:51（11/11 14:02 更新）
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（中央社記者溫貴香台北11日電）美國前總統小布希16日將與總統蔡英文、烏克蘭總統澤倫斯基視訊同台，談為自由奮戰。總統府表示，這再次印證位處民主自由最前線的台灣，深受國際社會高度關注與支持，民主台灣是國際民主供應鏈中不可或缺的關鍵夥伴。

總統府發言人張惇涵下午證實表示，此次會議是由「布希研究所」（George W. Bush Institute）、自由之家（Freedom House），及美國國家民主基金會（National Endowment for Democracy, NED）共同舉辦，蔡總統感謝主辦單位邀請，讓她獲邀以視訊方式發表演講。

張惇涵說，這也再次印證，位處民主自由最前線的台灣，深受國際社會高度關注與支持。尤其，在疫後國際政經局勢劇烈變遷中，民主台灣是強化全球民主韌性，強化國際民主供應鏈中，不可或缺的關鍵夥伴。

張惇涵表示，誠如蔡總統多次強調的，捍衛國家主權、守護國家安全、確保世世代代民主自由的生活方式，是台灣人民的共識，也是她身為總統的使命與責任。蔡總統也會藉由這次機會，向國際社會分享台灣位處民主最前緣的經驗，並傳達台灣穩健而堅定的立場，為全球民主夥伴團結而共同努力。（編輯：翟思嘉）1111111

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