更多編輯台推薦新聞：
宜蘭西帽山年雨量破萬 創台灣紀錄
生活

宜蘭西帽山年雨量破萬 創台灣紀錄

韋禮安THE FIRST TAKE演唱「如果可以」台灣歌手受邀第一人
娛樂

韋禮安THE FIRST TAKE演唱「如果可以」台灣歌手受邀第一人

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看
生活

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看

月全食登場 血月掩天王星錯過要再等2322年
生活

月全食登場 血月掩天王星錯過要再等2322年

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/300
首頁 / 國際

俄烏激戰頓內茨克 澤倫斯基：1公分土地都不會讓

2022/11/9 16:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔8日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今晚表示，正在東部奮戰試圖掌控頓內茨克的烏國將士將寸土必爭，「1公分」土地也不會退讓。另據俄羅斯扶植政府官員描述，烏軍戰車已挺進南部1座城鎮。

路透社報導，頓內茨克（Donetsk）工業區的衝突焦點圍繞巴赫姆特（Bakhmut）、索萊達（Soledar）和阿夫迪夫卡（Avdiivka）周邊，成為俄羅斯軍隊2月下旬入侵鄰國烏克蘭以來戰鬥最激烈的戰場。

澤倫斯基今天在每晚例行影片演說中表示：「占領者的活動依舊維持高檔，每天都有數十起攻擊。」

「他們損失慘重，但挺進頓內茨克區行政邊界的命令依舊不變。我們連1公分的土地都不會讓出。」

頓內茨克是俄羅斯9月底宣稱兼併的4個地區之一，2014年以來這裡持續發生烏軍與俄國代理部隊的戰役，而2014年，也是南部克里米亞（Crimea）遭莫斯科兼併的同一年。

俄羅斯在烏南城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）以東斯尼胡里夫卡（Snihurivka）扶植的傀儡鎮長告訴俄國「俄羅斯新聞社」（RIA），居民看到戰車車隊，激戰方酣。

他告訴「俄羅斯新聞社」：「他們白天進行（無線電）通訊，說有戰車在附近行動。根據他們的情報，城鎮外圍正爆發激戰。」

莫斯科任命的赫松州（Kherson）政府副州長斯特雷穆索夫（Kirill Stremousov）則在他Telegram帳號上表示，烏軍試著兵分三路，包括從斯尼胡里夫卡挺進。

尼古拉耶夫州州長維塔利．金（Vitaliy Kim）也引述似乎是俄軍的對話內容，強烈暗示烏軍已將俄軍趕出當地。

路透社無法證實這些前線消息。烏克蘭或俄羅斯軍方對這座城鎮的狀況都沒有官方說法。（譯者：鄭詩韻/核稿：林治平）1111109

澤倫斯基
伊朗稱俄烏戰前供俄「少量」無人機 澤倫斯基怒批說謊 憂心戰爭開打？林伯豐提建立重要物資儲備機制
烏軍
俄羅斯才宣告併吞 烏克蘭再收復南部赫松州5聚落 俄羅斯聯邦安全局：烏克蘭軍隊加強攻擊俄國邊境
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
逾萬烏克蘭兒童被送至俄羅斯 烏擬向G20求救