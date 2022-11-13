澤倫斯基指控俄軍 撤離前破壞赫松關鍵基礎設施

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（中央社基輔12日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天指控俄羅斯軍隊在撤離南部城市赫松（Kherson）前，摧毀當地的重要基礎設施；目前烏國地方當局正設法穩定赫松市的狀況。

路透社報導，儘管赫松市重回烏克蘭控制，但俄軍仍在其他地方發動更激烈的戰鬥。澤倫斯基說，烏國東部頓內茨克（Donetsk）地區的戰況彷彿「地獄」一般。

澤倫斯基在演說中表示，「逃離赫松之前，佔領者摧毀了所有關鍵基礎設施，包括通訊、供水、暖氣、電力。」

「各地（的俄軍）都有相同目標，那就是盡可能地羞辱人們。但我們會讓一切恢復正常，相信我。」

澤倫斯基還說，烏克蘭軍隊已控制赫松地區的60餘個定居點。

他指出，「警方已採取穩定措施，赫松當局也正採取穩定措施」。另外，到目前為止，當局已清除近2000枚地雷、絆索和未爆彈。

他說，烏克蘭之所以能成功收復赫松等地，部分原因是頓內茨克地區抵禦了俄軍的持續攻擊。

「那裡簡直就是地獄，每天都有極其激烈的戰鬥。但我們的部隊正勇敢保衛國土，他們不僅頂住入侵者的沉重壓力，也守住了當地的重要防線。」（譯者：施施）1111113