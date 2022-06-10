哥本哈根峰會演說 蔡總統引烏克蘭強調台灣捍衛民主決心[影]

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（中央社記者黃雅詩台北10日電）蔡總統今天在哥本哈根民主高峰會發表視訊演說時表示，烏克蘭勇敢對抗俄羅斯侵略激勵了所有人，台灣同樣面對威權主義擴張威脅，台灣絕不會在壓力下屈服，台灣有決心捍衛自己的國家。

總統蔡英文今天在丹麥時間下午2時15分（台北時間晚上8時15分）應「民主聯盟」（Alliance of Democracies）邀請，於「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit）視訊會議發表演說。烏克蘭總統澤倫斯基今天稍早也應邀同場發表演說。

蔡總統演說主題是「台灣：全球民主聯盟不可或缺的夥伴」（TAIWAN：AN INTEGRAL PARTNER OF THE GLOBAL DEMOCRATIC ALLIANCE）。這是蔡總統連續第3年應大會邀請發表演說。

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蔡總統在演說中，盛讚烏克蘭勇敢捍衛自己的領土與民主制度，激勵了所有人，因此她建議大會，在會議第2天將主題聚焦在烏克蘭，她也很驕傲台灣在援助烏克蘭的集體行動中扮演了一些角色，幫助烏克蘭持續這場高貴的抗爭。

蔡總統表示，從半個地球之外看俄羅斯侵略烏克蘭戰爭，台灣作為另一個受到威權脅迫的民主政權，站在威權擴張主義的前線，台灣絕對不會屈服於壓力，會堅定捍衛台灣自己的國家與民主生活方式。（編輯：林克倫）1110610