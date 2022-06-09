英前參謀長：應確保台灣自衛能力 提高中侵台代價

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（中央社記者陳韻聿倫敦9日專電）英國前國防參謀長史特勒普今天就對台關係指出，英國的首要目標應是確保兩岸現狀不致惡化到造成全面性的國際衝突，而達此目標的最佳手段之一是協助確保台灣能有效自我防衛。

史特勒普說，台灣的自衛能力必須足以說服中國，對台軍事衝突的代價將大到令中方難以承受。

在執政保守黨基層擁有高人氣的英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）近日數次呼籲，北大西洋公約組織（NATO）及其他盟友應協助確保台灣擁有足夠自衛能力。相關發言在台英關係史上可謂令人「耳目一新」。

皇家空軍元帥史特勒普男爵（Lord Stirrup）曾在2006至2010年擔任英國最高軍職國防參謀長，現為上議院議員、國際關係與國防委員會成員。

英國國會下議院近期推出Podcast節目「委員會廊道」（Committee Corridor），每兩週發布一個新單元，由各委員會成員、主席擔任主持人或來賓，並邀請專家與談，探討各委員會目前最關切議題。

其中，外交委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）主持對外事務相關系列節目，今天播出以台灣為主題的新單元，訪談史特勒普，下議院商業、能源與產業策略委員會主席瓊斯（Darren Jones）及外交部長吳釗燮，探討俄烏戰爭對中國與台灣局勢的影響。

史特勒普指出，從軍事觀點來說，台灣和烏克蘭局勢有兩大重要差異：台灣有海峽屏障、對共軍攻勢構成許多不確定性，且台灣在國際供應鏈扮演重要角色。

不過，各國盟友可支援烏克蘭武器彈藥、協助部隊訓練，但若中華人民共和國與台灣爆發衝突，外界可能較難提供台灣類似支援。

史特勒普表示，他期待英國和其他國家能為提升台灣的防衛能力作出更多貢獻，但這意味英國必須提升國內軍工業產能，以確保能同時助人並維持自身國防所需，目前英國的軍火儲備仍有很大提升空間。

他提到，由美國、英國、澳洲組成的三方安全夥伴關係AUKUS是很重要的發展，原因之一是中國正試圖重塑國際秩序。他指出，中國歡迎以規則為基礎的國際秩序，重點是規則必須由中國制定，而這將損害英國利益，英國必須強而有力地回應。

為達此目標，史特勒普說，英國必須在經貿、科技和軍事領域強化國際合作。他也呼籲英國強化供應鏈和產業韌性，並加強產業發展策略的國家安全思維。

圖根哈特詢問吳釗燮俄烏戰爭對中國威脅的影響。吳釗燮回應，台灣密切關注烏克蘭局勢發展，包括烏克蘭如何自我防衛、抵抗侵略，烏方的不對稱作戰手法給台灣很大啟示，台灣內部也正討論如何有效集結更多理念相近國家支持台灣。

吳釗燮強調，台灣和烏克蘭一樣，都有堅定捍衛國家的決心。

他說，俄羅斯和中國一樣，都是追求歷史榮光、企圖奪取鄰國的集權國家。中國政府的野心不僅止於第一島鏈或各南太平洋島國；在此脈絡下，AUKUS是足以對抗集權主義擴張的平台。（編輯：林憬屏）1110609