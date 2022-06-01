民調：中共若犯台 半數受訪國支持與中國斷經濟

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（中央社台北1日電）據最新的全球民調顯示，若中共武力犯台，半數受訪國支持斷絕中國經濟關係。此外，超過8成的中國受訪者認為中國是民主國家，專家分析，這可能與受訪者「不願公開反對政府」有關。

據美國之音（VOA）今天報導，國際非營利組織民主聯盟基金會（Alliance of Democracies Foundation）和德國民調機構Latana於今年3月30日至5月10日，針對全球53國共5萬2785名受訪者進行一項名為「民主認知指數」（Democracy Perception Index）的調查，並於5月30日發布調查報告。

被問到若中國入侵台灣，受訪者的國家是否應切斷與中國經濟往來，有26國的多數民眾表示，他們的國家應該如此。

這些國家包括美國、日本、韓國和德國等許多中國的主要貿易夥伴，合計占中國貿易總額逾53%，也就是2兆3000億美元（約新台幣67兆）。

受訪的53國中，只有22國正評中國；西方民主國家尤其是美國、歐洲國家、日本和韓國對中國負評，有50國與51國分別肯定歐盟與聯合國，並有45國正評美國，對俄羅斯正評只有11個。

不過，逾83%的中國民眾認為，由中共統治的中國是民主國家，並有高達91%的中國民眾同意，民主至關重要，更多受訪的中國民眾表示，打擊腐敗應是政府的三大優先施政項目之一，其次是減貧。

Latana政治研究顧問戴維奧（Fred DeVeaux）告訴「新聞週刊」（Newsweek），這可能是因為中國與越南等一黨制國家的人民「不想公開反對政府」，但也可能他們認為，自己的國家「是出於為多數人的利益行事」。

至於去年公布的民主認知指數調查，則有71%的中國受訪者認為，中國已實現而且足夠民主。

超過90%的國家表示，言論自由、公平選舉和平等權利對他們的國家很重要，有83%的拉丁美洲國家民眾認為言論自由很重要，是在所有受訪者中占比最高，而亞洲國家則是59%。

只有少數國家像是俄羅斯、新加坡、沙烏地阿拉伯、日本、中國和馬來西亞，僅不到5成民眾看重言論自由，而日本、台灣與韓國則是民主國家中，看重言論自由人數占比最少國家，分別只有44%、54%與59%。

儘管如此，調查顯示，73%的台灣人仍認為台灣是民主的，至於全球則有41%的受訪者認為，他們的國家民主不充分。這種不滿不僅限於非民主國家，在美國、歐洲等具有悠久民主傳統的國家也非常普遍。

中國民運人士、非營利組織美國「公民力量」創辦人楊建利告訴美國之音，台灣和中國最大的區別是專制與民主，這是台灣在中國的武力攻台威脅之下，對抗中國和自我防禦保護的非常重要指標。

他說，台灣在新興的國家中，各方面指標都非常好，西方若干老牌民主國家，包括美國和西歐等國對台灣也是讚揚有加，甚至在很多方面比老牌的民主國家運作還好。

俄烏戰爭是影響今年調查結果的重要因素，被問到是否因這場戰爭，他們的國家應切斷與俄羅斯經濟往來，受訪的53個國中，31國民眾傾向與俄羅斯斷絕關係，並且全世界絕大多數人都支持援助烏克蘭。

不過，全球也有近一半的人表示，歐盟、美國和北大西洋公約組織（NATO）在俄羅斯入侵期間對烏克蘭的援助還不夠，43%的人表示他們做得對，只有11%的人表示他們做太多。

中俄人民對彼此國家都有積極的看法，絕大多數人更樂於維持經濟往來而不是斷絕，他們對美國持非常消極的態度，並且是僅有兩個國家對歐盟負評。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110601