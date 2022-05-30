拜登：習近平斷言民主無以為繼 專制將主宰世界

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（中央社台北30日電）美國新聞週刊（Newsweek）27日報導，美國總統拜登披露，他當選總統那晚，中國國家主席習近平在電話中告訴他，民主「無以為繼」，終有一天「專制將主宰世界」。

報導指出，拜登向美國海軍軍官學校（U.S. Naval Academy）畢業生發表演說指出，「我們正經歷專制與民主的全球對抗」。

拜登提到，「比起其他國家領袖，我會晤習近平還蠻多次的。勝選之夜他致電給我，提到他先前多次說過的話說，在21世紀民主『無以為繼，專制將主宰世界』，為什麼？局勢驟變，民主需要凝聚共識而且費時，但你沒時間了」。

報導指出，拜登與習近平時常就外交政策針鋒相對，因美國領導人擁護民主，而習近平倡議專制。拜登27日重申，他深信民主終將戰勝猶如中國與俄羅斯這般的獨裁國家。

報導說，拜登以烏克蘭為例佐證他的主張，並說當俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）意圖使全歐洲芬蘭化，迫使各國保持中立，但實際上蒲亭之舉反使歐洲北約化。

報導指出，美國海軍軍官學校位在馬里蘭州安納波利斯（Annapolis）。拜登告訴今年的畢業生，「習近平錯了，在座所有準軍官們，當你們遠颺航向這個世界，將不僅以身為美軍一分子為榮，你們還將是我們民主體制的代表與捍衛者」。

報導說，拜登表示：「聽起來有點兒老掉牙，但實際上這就是我們的民主，這也就是為何你們宣示並非對我也就是你們的三軍統帥或任何政治領袖，而是對美國憲法，我們國家對你們寄予厚望」。

報導指出，近幾個月，許多國家紛紛制裁俄羅斯，並以軍事與人道救助支持烏克蘭，以力挺這個無畏俄國入侵的國家捍衛主權。雖然俄羅斯最強大的盟友是中國，但實際上在烏克蘭戰爭中，俄國盟友寥寥可數。

報導說，拜登概述戰事爆發長達3個月期間，多國襄助烏克蘭的義舉，還有對俄羅斯的制裁，並表示「我們站隊並非基於地緣─東西兩端、太平洋與大西洋兩方，而是基於價值」。

報導指出，拜登說，「美國領導不僅憑藉著國力的展現，更是憑藉著以身作則的影響力，想想為甚麼大多數的國家願意支持我們」。

拜登告訴在場畢業生，「你們將運用的最強而有力的利器，就是我們無與倫比的全球盟友關係，以及我們夥伴關係的力量」。（編輯：曹宇帆/邱國強）1110530