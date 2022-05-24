分析：拜登表態捍衛台灣 展現信念但不無風險

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國總統拜登在上任後首度亞洲行期間說，若中國攻台，美國會採軍事介入。有專家說，拜登刻意淡化以往的戰略模糊政策；也有分析指，這替美國一貫立場帶來更多不確定性。

正在亞洲訪問的拜登昨天與日本首相岸田文雄舉行聯合記者會，有記者詢問，美國是否會在中國進犯台灣的情況下採軍事介入？拜登回答「是」。

路透社分析，就連一些贊成華府捨棄對台「戰略模糊」政策的人都批評拜登，說他將議題模糊化的做法恐怕會促使中國更早採取行動，同時又未給予台灣正式安全保證。

但也有些政策分析師如美國智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）的塞克斯（David Sacks）說，拜登的外交政策經驗豐富，且是在俄羅斯入侵烏克蘭之後、與岸田文雄舉行記者會時表態，因此他認為拜登並非口誤。

不過，美國白宮和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在拜登發言後很快解釋說，美國立場並未改變。

儘管如此，分析師注意到，拜登政府不只一次說出會捍衛台灣，如今綜合來看，顯示拜登個人的傾向是下令進行某種干預。

前美國國務院亞太助卿羅素（Daniel Russel）說：「他堅信美國應該對中國軍事犯台做出回應。至於這究竟意味什麼、美國對捍衛台灣做出什麼承諾，則模稜兩可。」

路透社分析寫道，拜登給自己留了很大的轉圜空間，尤其是關於所謂軍事介入是否意味著派遣美軍參戰的問題。

白宮國家安全會議和國務院均未回覆路透社關於這個議題的提問。拜登自己今天雖說美國沒有變動對台的戰略模糊政策，但也未說明是否會出兵捍衛台灣。

拜登政府數度提到俄羅斯入侵烏克蘭一事，示意中國不該對台灣動同樣的念頭。

然而，美國政府也不希望與擁核的俄羅斯起衝突，表明支持烏克蘭的行動雖包括提供大批武器，但不構成直接軍事介入。

在拜登政府不願冒險與俄羅斯直接開戰情況下，拜登昨天的言論或許能安撫美國安全夥伴的一些疑慮，但也可能引發區域在美中對立威脅的憂慮。

前美國在台協會台北辦事處處長包道格（Douglas Paal）就說：「我不認為這有助於維繫區域安寧及台灣安全。」

美國的「德國馬歇爾基金會」（ German Marshall Fund）台灣議題專家葛來儀（Bonnie Glaser）認為，拜登的言論可能引發嚇阻中國的反效果。

她說：「我認為目標是正確的，但我也認為圍繞在美國政策上的混淆會破壞嚇阻力，可能引發我們原本試圖嚇阻的攻擊。」

保守派智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）專家成斌（Dean Cheng）說，如果華府要捨棄對台模糊政策，動作最好快點。

他談到拜登關於台灣的發言時說：「這可能在北京製造了時間緊迫的感覺。如果美國逐漸轉向戰略清晰，中國或許會想在美國宣示之前採取行動。」

美國退役陸戰隊上校、現任「日本戰略研究論壇」（Japan Forum for Strategic Studies）研究員紐夏（Grant Newsham）則說：「這項聲明夠明確，中國若犯台，美國不會袖手旁觀。」

法新社提到，拜登的言論雖給了台灣數十年來最明確的保證，但也替美國一貫刻意模糊的立場帶來更多不確定性。

澳洲國立大學（Australian National University）台灣議題專家宋文笛認為，拜登試圖「魚與熊掌兼得」。

他說：「拜登的『口誤』和隨後的澄清，若從下意識的角度來看，仍讓人感覺美國增強了戰略清晰目標的決心，而不產生（戰略）清晰的成本。」

法新社報導，葛來儀說，根據台灣的民意調查，自俄國入侵烏克蘭後，相信美國會捍衛台灣的比例就在中國宣傳之下大幅滑落；此外，拜登也可能是想讓擔心台海情勢不穩定的岸田文雄放心。

因此她認為，拜登「淡化了戰略模糊政策，我想是刻意為之」。

但她也表示，拜登的言論留下了一些未解答的疑問，很難說美國在任何情況下都會捍衛台灣。

不過，台灣擁有一項對美國經濟而言至關重要的資源：半導體。

根據智庫「新美國安全中心」（Center for a New American Security）今年的研究，全球最先進的半導體產量有92%來自台灣。

新美國安全中心在模擬中觀察到，台灣正尋求一種熟悉的模式，「在這種模式中，美國在達成可自由取用能源的默契之下，承諾保護產油的波斯灣國家」。

共和黨籍聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）說，拜登必須在明確、備妥的文本中說明政府轉向「戰略清晰」，「否則，持續的模糊和不確定性，可能會激怒而不是嚇阻中國共產黨，這對誰都沒好處」。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1110524