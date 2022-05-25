紐時：美國加速重塑台灣防衛 嚇阻中國進犯

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（中央社記者尹俊傑紐約24日專電）紐約時報今天引述美方卸任及在職官員說法報導，美國政府為嚇阻中國對台動武，有意增強區域軍力展現，也吸取俄烏戰爭經驗，加快將台灣防衛系統重塑為官員口中的帶刺豪豬。

這篇發自華府的報導寫道，俄羅斯2月對烏克蘭發動戰爭，讓美台官員深刻體會獨裁者隨時可能下令侵略鄰近國家。但俄烏戰爭也顯示，規模較小的軍隊能成功抵擋看似強大的敵軍。

報導說，美方官員吸取從武裝烏克蘭得到的經驗，與台灣合作打造一支實力更堅強、可擊退中國從海路入侵的軍隊，目標是讓台灣化為部分官員口中的「豪豬」：一個到處是軍備與其他美國支援形式的地方，一旦遭攻擊，敵人將痛苦萬分。

台灣長期擁有可攻擊中國本土的飛彈，但近期採購的多管火箭系統、改良版F-16戰鬥機、反艦飛彈等美製武器更適合擊退進犯的敵軍。部分軍事專家說，台灣接下來可能採購水雷和武裝無人機。美國政府就算不派兵，也可能對台提供情報以提升武器殺傷力，正如支援烏克蘭的做法。

美台官員說，美方私下一直敦促台灣官員採購適合非對稱作戰的武器。

華府也增加運用自身與盟友的軍力展現作為嚇阻。五角大廈開始披露美國軍艦通過台海更多細節，自2020年初以來，已有30次美艦通過台海的紀錄；澳洲、英國、加拿大、法國等夥伴國家軍艦通過台海後，美方官員也不吝稱讚。

報導形容，美國試圖在嚇阻與挑釁中國之間走鋼索。部分分析家警告，美方作為恐促使中國國家主席習近平下令攻擊台灣。中國對台攻擊可能有多種形式，如全面海空進犯台灣本島、入侵鄰近中國東南沿岸的離島、封鎖海路或發動網路攻擊。

華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）說：「我們是否清楚嚇阻與挑釁中國的各是什麼？答案是『否』，這就是危險地帶。」

報導提到，美方官員常討論潛在嚇阻行動，最後因認為太過挑釁而作罷。根據卸任官員說法，前總統川普在任時，白宮國家安全會議官員曾討論美軍駐台事宜；白宮與五角大廈官員曾提議派遣高階美軍代表團赴台，但在國務院高層官員反對後化為泡影。

葛來儀與華府其他分析家說，美國總統拜登本週訪問東京時的強硬言詞已到挑釁程度。

拜登23日斷言美國做過軍事介入保衛台灣的「承諾」，這是他入主白宮後第3度提出類似說詞，表明美國會在台海爆發軍事衝突時對台提供多於對烏克蘭的協助。拜登24日澄清，美方政策「完全沒有改變」，奉行數十年的「戰略模糊」屹立不搖。

與此同時，美國敦促盟友替台灣發聲，意圖向北京展現華府可在中國對台動武時凝聚其他國家力量。日本首相岸田文雄23日與拜登出席記者會時說，兩人確認「台海和平穩定的重要性」。

俄烏戰爭開打3個月來，華府集結歐洲與亞洲夥伴強力制裁俄羅斯。美方官員說，他們希望相關措施能讓中國與其他國家體認入侵他國的代價高昂。據報導，美方官員已討論萬一台海爆發衝突，捍衛烏克蘭的經濟懲罰與軍事援助可複製到什麼程度。

華府智庫美國企業研究所（AEI）研究員塞耶茲（Eric Sayers）說：「我希望中國人民解放軍軍官每天醒來都認為他們無法在衝突中孤立台灣，必須面對發動高成本大規模衝突、以致自身目標無法掌握的抉擇。」

五角大廈去年公布的報告指出，中國軍事現代化持續拉開海峽兩岸軍力差距。但中共解放軍自1979年攻擊越南後就沒有作戰。為攻下台灣，中共海軍必須橫跨台海發動兩棲攻擊，作戰行動遠比俄軍入侵烏克蘭複雜。

美軍退役四星上將史塔伏瑞迪斯（James Stavridis）說：「正如我們從烏克蘭學到的，戰爭爆發前，沒有人真的知道一支軍隊會多奮勇作戰。中國憑現有攻擊台灣的軍力水準，或許還沒準備好冒險侵略。」

但美方官員沒有做此設想，因而敦促台灣採購美方認為適合非對稱作戰的武器。拜登政府近期告知中華民國國防部不要訂購MH-60R海鷹（Seahawk）反潛直升機，也已勸台灣不要訂購更多M1A2艾布蘭（Abrams）坦克。

史塔伏瑞迪斯說，如果中國犯台看似迫在眉睫，美國需要迅速將武器交付台灣，並著重能消耗中方攻勢的武器，包括智慧水雷、反艦巡弋飛彈、資安能力以及能殲滅中方先遣部隊的特種部隊。

據報導，美方官員認為機動性是關鍵，鼓勵台灣採購陸基魚叉（Harpoon）反艦飛彈。刺針（Stinger）防空飛彈也可能在防範中共空軍上發揮寶貴作用。

美台官員都說中華民國國軍需要加強訓練，但雙方政府都希望對方扛起更多責任。

財團法人國防安全研究院副研究員舒孝煌說，國軍沒什麼機會和盟友一同演訓，台美應該加強在區域演訓和武器部署上的軍事合作。

葛來儀建議台灣參考烏克蘭打造堅實的後備與國土防衛軍力，「美國多年來鼓勵台灣軍方向防衛實力堅強的國家取經，台灣已派代表團赴以色列、新加坡、芬蘭、瑞典、部分波羅的海國家。現在情勢嚴峻緊迫許多，壓力十分沉重」。（編輯：馮昭）1110525