MQ-9B無人機114年形成戰力 國防部：操作員選訓中

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（中央社記者游凱翔台北23日電）台灣對美軍購4架 MQ-9B無人機 MQ-9無人機小檔案 開發公司：通用原子航空系統公司

MQ-9收割機是第一款專門設計作為獵殺用途、具長滯空時程與高海拔監視的無人機，為MQ-1掠奪者式改進而成的進階機種

除了美軍，美國中央情報局、英國、荷蘭與義大利等多國皆有採購 看更多 關閉 ，國防部今天表示，目前已在選訓赴美受訓人員，預計113年展開初始訓練，114年MQ-9B交機抵台，形成戰力。

國防部長邱國正上午至立法院外交及國防委員會報告業務，並備質詢。

台灣以約新台幣217億元對美軍購4架MQ-9B（海上衛士）無人機，民進黨立委王定宇今天質詢表示，MQ-9B作戰半徑1852公里、續航5900公里，預計何時能夠交機。

列席的空軍參謀長黃志偉中將指出，目前已在選訓受訓人員。國防部戰略規劃司長李世強中將補充，預計113年派員至美國進行初始訓練，114年MQ-9B交機抵台，形成戰力。

王定宇也關切台灣自製無人機的戰力，是否為「偵查及打擊一體」。邱國正說，相關機型研發中，但一定有這個能耐（偵打一體），並由各軍種成立無人機編制單位。

海軍參謀長蔣正國中將也提到，針對海軍的無人機操作人員，內部操作手共有13人，編現比86%，目前已再訓練2人，今年可以完訓；另外，外部操作手共23人，編現比100%。

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國防部智庫、國防安全研究院曾在「國防安全即時評析」撰文指出，戰場上必須「看得到才打得到」，MQ-9B無人機資料鏈即時情資分享，可創造台美雙方協同作戰空間，分享前線情資，協助美軍遠程精準打擊。

另外，空軍近期書面答覆立法院時也指出，MQ-9B採購案是依美軍規格，規劃將目前所獲情資透過數據鏈路匯入聯戰指揮管制系統，形成共同作戰圖像，供聯戰指管單位運用，建置需求已遞交美方，目前雙方正就各項裝備細節研商，以符合台灣需求。（編輯：郭無患）1110323