國防部：持續與美國洽談 籌建符合情勢武器裝備

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（中央社記者游凱翔台北18日電）傳採購MH-60R反潛直升機遭美否決，國防部今天表示，此案完成建案並編年度預算，但是否供售涉雙方最終評估與洽商，將以發揮國防資源最大效益為目標，續與美方洽談籌建符合當前及未來情勢所需武器裝備。

台灣計畫向美採購12架MH-60R海鷹反潛直升機，外傳遭美國否決。國防部長邱國正上午在立法院受訪表示，對美軍購都有一定流程，按程序走，不管同意或不同意，都會告知。到目前為止，他沒有接到任何告知，說哪一件同意或哪一件不同意。

國防部下午發布新聞稿指出，此案已完成國內建案程序並編列於年度預算，但是否同意供售，涉及雙方最終評估與洽商結果，而美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續供售我所需武器裝備，顯示美方對台灣國防安全的重視與承諾，是維持區域穩定的重要力量。

國防部表示，面對中共軍力快速增長及對台威脅加劇，國軍在不與其軍備競賽下，運用創新及不對稱思維，積極規劃及建構符合防衛作戰構想的武器裝備，以有效進行「防衛固守、重層嚇阻」的軍事戰略，自今年度起執行的海空戰力提升特別預算，就是國軍建構不對稱戰力決心的最佳例證。

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國防部強調，近來發生「俄烏戰爭」，國防部不斷關注研析，並汲取經驗與教訓，作為建軍規劃參考，除考量義務役役期延長及教召與全民防衛動員改革，對於軍事投資優序，也透過模式模擬進行全方位盤點。

國防部指出，國防戰力整備攸關台海與區域安全的穩定，國軍絕對以發揮國防資源最大效益為目標，持續與美方洽談籌建符合當前及未來情勢所需最新武器裝備，精進台美雙方軍事互通性，確保國家安全。（編輯：蘇志宗）1110318