軍購4架MQ-9B無人機 空軍：已提出聯戰鏈路需求

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（中央社記者游凱翔台北21日電）台灣對美軍購4架MQ-9B無人機，空軍表示，此購案是依美軍規格，將情資透過數據鏈路匯入聯戰指揮系統形成共同作戰圖像，空軍已將聯戰鏈路納入需求並遞交美方。

台灣對美軍購4架MQ-9B（海上衛士）無人機，根據立法院近日發布的預算解凍報告書，國民黨立委廖婉汝在審查民國111年度國防預算時認為，未見空軍迅安系統與對美採購的MQ-9B無人機規劃連結，顯見欠缺聯合作戰思維，因此提案凍結相關預算。

空軍司令部對此表示，MQ-9B採購案是依美軍規格，規劃將目前所獲情資透過數據鏈路匯入聯戰指揮管制系統，形成共同作戰圖像，供聯戰指管單位運用，建置需求已遞交美方，目前雙方正就各項裝備細節研商，以符合台灣需求。

空軍指出，此採購案已將聯戰指管鏈路需求納入，待MQ-9B發價書簽署後，將詳實審查美方程序，確保系統發展能符合空軍需求。

空軍參謀長黃志偉中將去年12月在立法院外交及國防委員會備詢時指出，預計今年第一季前可獲得MQ-9B發價書。（編輯：郭無患）1110321