邱國正：共軍威脅愈趨嚴峻 漢光38號改圖上兵推

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（中央社記者游凱翔台北16日電）國軍漢光38號圖上兵棋推演今天登場，國防部長邱國正表示，調整為圖上兵推，主因是近年敵情威脅愈趨嚴峻，中共軍事動作暴露其可能採取作戰模式，俄烏戰爭也讓各國對現代戰爭型態的改變獲得很大啟示。

漢光38號圖上兵棋推演今天起至20日，一連舉行5天，各作戰區相關人員上午接獲命令進駐指揮所，進行圖上兵棋推演。

軍事新聞通訊社下午報導，邱國正指出，今年調整為圖上兵棋推演，可將平日執行戰訓任務結果，藉由兵推進行討論，在參謀本部協助與調配下，讓國軍防衛作戰與戰備整備規劃更為完善，務實提升整體防衛戰力。

邱國正表示，今年兵推調整為圖上，主因是近年敵情威脅愈趨嚴峻，中共軍事動作暴露其可能採取作戰模式；俄烏戰爭也讓世界各國對現代戰爭型態的改變，獲得很大的啟示。

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邱國正也說，海峽天塹的天然環境影響敵人採取的作戰方式及目標選定，透過圖上兵推，可一步一腳印務實研究每個演練課目，以驗證平日戰演訓任務成果。

「台澎防衛作戰處處是戰場，我們要時時都訓練」，邱國正強調，圖上兵推的重點，在於綜合整理部隊平日執行戰訓任務所獲得的經驗與結果，除了要熟悉各單位的戰場環境、作戰任務與責任區域，也要掌握防衛作戰任務所需兵力與資源，同時在參謀本部協助下，進行跨軍種研討，一步一步去做，必定會有收穫，促進國軍整體防衛作戰規劃更加完備。（編輯：林克倫）1110516