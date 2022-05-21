借鏡烏軍以陸制海 國防院：機動飛彈部隊角色重大

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（中央社記者游凱翔台北21日電）國防院分析，俄羅斯入侵烏克蘭戰爭打開以來，相對弱勢的烏軍「以陸制海」戰術運用成功。未來國軍機動飛彈部隊如進入作戰階段將扮演重大角色，戰力保存應列最高優先，才可能於友盟情報支援下摧毀敵重要目標。

國防部智庫、國防安全研究院發布最新一期「國防安全即時評析」，國防戰略與資源研究所助理研究員江炘杓，以「烏克蘭『以陸制海』拒止俄軍兩棲登陸」為題，撰文分析烏軍以陸制海對台灣的啟示。

江炘杓提到，俄軍在俄烏戰爭的地面戰場雖打得吃力，但至少在頓巴斯地區有不少斬獲，反觀俄羅斯黑海艦隊就吃足苦頭。

根據烏克蘭國防部公布資訊顯示，截至16日止，烏軍在美軍精確情報支援下，以飛彈、無人機擊沉或擊傷俄羅斯艦艇數量達14艘，從俄軍艦艇損失看來，烏軍相當程度打擊了俄軍黑海艦隊的力量，原因在於，位於烏克蘭南部地區處於守勢防衛的烏軍採取「以陸制海」戰術，打擊俄軍軍心士氣、減輕俄軍來自海上的威脅、拒止俄軍兩棲登陸等效應。

江炘杓表示，烏克蘭相對俄羅斯，屬弱勢一方，戰爭以來烏軍採取守勢防禦，其「以陸制海」戰術運用相當成功。他分析，烏軍在美軍情報支援下，有效掌握俄軍部隊動態和艦艇位置，透過飛彈攻擊，經常能夠有效摧毀目標，「美軍精確情報＋烏軍精準打擊＝俄軍目標有效摧毀」的聯合作戰模式在俄烏戰爭中得到充分驗證，此模式可能也適用於其他守勢防禦的國家。

此外，俄軍莫斯科號巡洋艦被擊沉後，嚴重打擊俄軍心士氣，嚇阻俄艦接近烏南海域，瓦解俄軍兩棲登陸企圖。「摧毀敵大型目標＝打擊敵軍士氣＋嚇阻敵登陸企圖」模式應用於兩岸攻防，若能摧毀共軍航空母艦或兩棲攻擊艦，必然對共軍士氣造成重大打擊，敵若無法有效摧毀國軍多數機動飛彈部隊，意味海上編隊將面臨被擊殺風險，可相當程度阻滯共軍兩棲部隊攻台。

他也提到，國軍機動飛彈部隊在「以陸制海」作戰階段扮演重大角色，其戰力保存與安全防護應列最高優先。

江炘杓指出，先確保自身安全，才可能在友盟情報支援下，摧毀敵重要目標，對敵產生嚇阻作用，因此，「以陸制海＝戰力保存＋情報支援＋機動打擊＋摧毀目標」。（編輯：郭無患）1110521