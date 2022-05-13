專家示警 中共疑建模型模擬攻擊蘇澳軍港

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（中央社記者游凱翔台北13日電）前海軍新江軍艦艦長呂禮詩示警，中國疑似在塔克拉瑪干沙漠模擬全尺寸的蘇澳軍港，並模擬攻擊停泊在港內的紀德級飛彈驅逐艦，對海軍而言是嚴峻挑戰；因近期敵情嚴峻，軍友社理事長李棟樑昨天也赴蘇澳軍港慰問。

前海軍新江軍艦艦長、海軍官校軍事學科部教官呂禮詩在個人臉書表示，美國海軍學會新聞網（USNI News）11日公布，於解放軍去年11月在塔克拉瑪干沙漠中的航空母艦模型附近又發現新目標。新模型在去年12月完成，位於航艦模型西南8英里處，不但具有全尺寸碼頭，更令人訝異的是目標已非過去的航艦而是驅逐艦；但此目標今年2月進行類實戰驗證後迅速拆卸，現在已不存在。

呂禮詩指出，他之前曾提到，解放軍055型飛彈驅逐艦搭載的鷹擊21攻船彈道飛彈，威懾近來取道於菲律賓佛得島水道的美軍航空母艦打擊群，若這次新疆沙漠中的驅逐艦模擬的是蘇澳軍港裡的紀德艦，對海軍而言是嚴峻挑戰。

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由於近期中共機艦頻對台侵擾，共軍航艦遼寧號作戰群更由北向南航經台灣東部海域演練，海軍任務繁重，青年日報報導，軍友社理事長李棟樑昨天在海軍司令劉志斌上將陪同下，赴蘇澳168艦隊慰問官兵。

李棟樑提醒，近期疫情嚴峻，大家務必照顧自己，才能夠保衛國家，因為唯有維持良好體能，才能維繫海軍戰力完整；同時也叮嚀簡艦隊長務必細心關懷官兵，善盡幹部照顧部屬之責。（編輯：張良知）1110513