遼寧艦太平洋演訓 連8天艦載機起降

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（中央社記者楊明珠東京12日專電）日本防衛省統合幕僚監部11日表示，中國遼寧號航空母艦10日也在太平洋演練艦載機起降。這是日本觀察到遼寧號連續8天艦載機起降，另有2艘飛彈驅逐艦與一艘高速戰鬥補給艦。

統合幕僚監部（類似國防部參謀本部）昨天發布新聞稿表示，日本海上自衛隊10日上午9時（台灣時間8時）左右觀察到包括遼寧號在內總計4艘艦艇在沖繩（琉球）石垣島南方約310公里處航行。

新聞稿指出，繼5月3日至9日演練，遼寧號10日上午9時至晚上8時也進行艦載機起降。這些艦艇就是1日及2日在東海被觀察到、後來穿越沖繩本島與宮古島之間海峽南下的艦艇。

日本防衛省派出隸屬於海上自衛隊第一護衛隊的出雲號護衛艦（以橫須賀港為母港）及隸屬於第8護衛隊的涼月號護衛艦（以佐世保港為母港）警戒監視，加強蒐集資訊。

遼寧號艦載機起降時，日本航空自衛隊的戰機緊急升空因應，以避免領空遭到侵犯。

日本防衛大臣岸信夫10日在例行記者會上表示，遼寧號在沖繩南方的太平洋連日實施艦載機起降次數總計逾100次。鑑於位處距日本、台灣最近的海空域，須憂慮並加以關注，日本懷著強烈的緊張感進行警戒監視。

日媒報導，因這座海域接近日本、台灣，很可能中國海軍是在進行想定武力犯台的演訓。（編輯：馮昭）1110512