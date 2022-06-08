中國主流經濟學者囂張 妄言收復台灣奪取台積電

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（中央社台北8日電）據美國「自由亞洲電台」（RFA）7日報導，中國國際經濟交流研究中心總經濟師陳文玲近期發表謬論指出，中國一定要收復台灣，把晶圓製造大廠台積電搶到中國手裡。

報導說，陳文玲是5月30日在中國舉行的線上中美論壇發表上述談話。

據觀察者網6日在微博發文，這場中美論壇由中國人民大學重陽金融研究院（人大重陽）主辦，中國人民大學中俄人文交流中心與中美人文交流研究中心承辦，觀察者網共同主辦。

陳文玲在論壇中評析當前中美關係指出，「在美西方像制裁俄羅斯一樣對中國進行毀滅式制裁的情況下，我們一定要收復台灣」。

她說，「特別是在進行產業鏈、供應鏈重構方面，一定要把台積電這本來屬於中國的企業搶到中國手裡。它們正加快向美國轉移，要在美國建立6個廠，我們絕對不能讓它轉移的目標全部實現」。

陳文玲說，中國既要做好短期應對，更要做好長期針對美國遏制打壓中國的戰略準備，因應美國執意斷鏈圍堵的戰略。

她表示，現在最主要的幾項政策，包括掌握產業鏈、供應鏈的同時，更要確保產業鏈、供應鏈自主可控，盡可能阻滯、遲滯對手切斷供應鏈、科技合作鏈、創新鏈的舉措。

根據中國搜尋引擎百度百科，陳文玲可說是大有來頭，她是現任中國國際經濟交流中心總經濟師、執行局副主任，多次參與中共中央經濟工作會議總理講話，以及每年全國兩會「政府工作報告」的起草。

陳文玲屢次參與中國五年計畫的制定、研究，甚至還擔任專家評審。她涉及的五年計畫可追溯自1996年至2000年的九五，以及之後的十五、十一五、十二五、十三五，甚至始於去年的十四五。

據美國之音（VOA）今天報導，台積電是全球半導體晶片設計和生產供應鏈的關鍵，領先全球的3奈米製程是尖端軍事和民用電子產品不可或缺的組件，目前全球市占率逾9成。

報導指出，台積電被台灣稱為護國神山，也被美國視為未來尖端武器和民用產品研發的核心所在，因為如此，曾有美國學者建議，一旦北京發動武力犯台，台灣應自行摧毀台積電，以打消北京攻占台灣的積極性。

雖然這項建議曾引發極大爭議，但也凸顯西方學者對台積電及其尖端半導體技術的重視程度。

台積電創辦人張忠謀曾在2019年發表談話表示，「台積電將成為地緣政治的兵家必爭之地」。去年他更說，「現在這情況依然不變，台積電的地位會越來越重要」。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110608