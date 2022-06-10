葛利歐：面臨中國強權 台灣安全攸關世界安全

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法國參議院友台小組副主席葛利歐10日在台北記者會中表示，台灣在亞太地緣政治很特別，台灣安全關乎世界安全。中央社記者張皓安攝 111年6月10日

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（中央社記者游凱翔台北10日電）法國參議院外交暨國防委員會副主席葛利歐今天表示，台灣面臨中國強權，在亞太地緣政治很特別，因此台灣安全關乎世界安全，不希望與烏克蘭有相同命運，但法國、中國同樣發展各式關係，雙方不處於對立狀態。

法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛利歐（Joël Guerriau）率團訪台，成員包括財政委員會副主席艾伯雷（Vincent Eblé）、高夏帆（Sylvie Goy-Chavent）、瓦特博磊（Dany Wattebled）、海路鐸（Ludovic Haye），訪團於下午4時30分在外交部召開記者會。

葛利歐致詞表示，台灣在亞太地緣政治很特別，台灣安全關乎世界安全，且台灣面臨中國強權，因此在疫情下訪台展現對台灣的支持，並關注台法間除了經貿交流外也能深化文化交流。

葛利歐受訪提到，俄烏戰爭讓大家意識到侵略一個國家將影響全世界，法國是一個重視和平的國家，不希望台灣與烏克蘭有相同命運，同時這場戰爭讓外界意識到台灣半導體在世界上的重要性。

針對中國在地緣政治上的威脅，葛利歐回應，法國無法相比中國這樣的強國，但如果是以歐盟層級，透過各國相互合作來應對便能帶來強大力量。

他指出，疫情與戰爭讓歐洲意識到糧食、能源自主性重要性，而烏克蘭是歐洲糧倉，戰爭接連影響全球糧食，且包括醫療、安全及國防都是法國正在努力推動的議題，但獨自一國無法做到，需要團結整個歐洲，如果歐盟強大就能一起捍衛和平，因為團結就是力量。

但葛利歐也強調，法國與中國也同樣發展各式各樣的關係，雙方並不處於對立狀態，因為法國的目的是想確保世界能夠更和平。

針對台法雙方有無可能進行軍事交流與合作。葛利歐指出，此議題事涉國家機密，但台法間當然有軍事交流，台灣軍方也有派遣軍官到北約或其他國家實習。

對於「駐法國台北代表處」更名議題，葛利歐認為，在法國大家都知道台灣、稱呼台灣為台灣，在社群網站上談論台灣時也是稱呼台灣，所以這不成問題，且法國訪團一年訪台三次，展現出法國有多重視台灣這個國家，因為台灣在許多領域都是典範，例如去年全球經濟遭受重創時，台灣還能創造6%經濟成長率，令人刮目相看。

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瓦特博磊提到，台法都是民主國家、都有民選總統，俄羅斯與烏克蘭的戰爭讓外界更加認知民主國家應該團結一心，盼台法不只在文化與經貿上合作，也能一起捍衛民主價值。

高夏帆指出，昨天她見到非常優秀的女性，也就是總統蔡英文，盼有朝一日法國也能出現像蔡總統一樣傑出的女性總統。（編輯：蘇龍麒）1110610