吳釗燮晚宴法參院訪團 葛利歐讚台灣以創意應對中國

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（中央社記者黃雅詩台北9日電）外交部長吳釗燮今晚款宴法國參議院訪團，友台小組副主席葛利歐盛讚，台灣以創意、智慧應對中國威脅，有如淡水河雖曲道彎延最終仍流向大海，台灣遇到莫大挑戰時用繞道手段抵達目的地，彈性處事哲學與勇氣令人激賞。

外交部發布新聞稿指出，葛利歐致詞時感謝吳釗燮對訪團接待的巧思，特別訂製有兩國特色的背板來歡迎訪團。去年中國駐法大使盧沙野致函威逼友台小組主席不得訪台，但此舉適得其反，更加深法國國會挺台決心，葛利歐重申訪團與法國國會對台灣的堅定支持，並高喊「台灣萬歲」!

外交部指出，吳釗燮以晚宴歡迎法國參議院外交暨國防委員會副主席葛利歐（Joël Guerriau）及訪團成員。吳釗燮感謝葛利歐「不遠萬里」率領跨黨派參議員來訪，去年3月更與參議院副議長兼友台小組主席李察（Alain Richard）共同提出「支持台灣參與國際組織工作」決議案並獲高票通過，創下法國參議院通過友台決議首例。

吳釗燮表示，今年5月葛利歐除參加「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）連署致函「世界衛生組織」（WHO）幹事長外，也單獨致函為台灣執言，壯大今年歐洲國家支持台灣參與國際組織聲勢。對於葛利歐與法國參院友台小組堅定力挺民主台灣的立場，政府及台灣2350萬人民深表感謝。

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吳釗燮指出，法國今年公布最新「印太戰略」報告，不僅再次強調台海和平穩定重要性，更多處提及台灣，感謝法國政府對台灣的重視。台灣與法國共享民主、自由及人權價值理念，更在全球產業鏈具重要地位。

吳釗燮表示，台法關係在駐法代表吳志中與法國在台協會主任公孫孟（Jean-François CASABONNE-MASONNAVE）努力下成果豐碩，包括新設的台北法國學校今年9月將正式運作，立院正式通過調降法國香檳酒輸台稅率，讓民眾可用更優惠價格享用法國香檳，期盼台法未來持續深化各方面交流。（編輯：楊昭彥）1110609