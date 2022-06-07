法參議員團8日訪台 法國會愛台灣一年來三次

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（中央社記者黃雅詩台北7日電）法國參議院外委會副主席葛利歐明天將率跨黨派議員團到台灣訪問6天，這是法國國會一年內第三度組團訪台。外交部指出，密集來訪彰顯台法友好情誼。

訪團將晉見總統蔡英文，拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮及其他相關部會首長，並將參訪台灣的文經建設。

外交部今天發布新聞稿指出，葛利歐（Joël Guerriau）不僅是法國參議院外交暨國防委員會副主席，也是友台小組副主席。他此次應台灣政府邀請，於8日至13日率跨黨派國會議員訪團，以外交泡泡方式來台灣訪問。

訪團成員包括葛利歐與另外4位參議員，分別是財政委員會副主席艾伯雷（Vincent Eblé）、高夏帆（Sylvie Goy-Chavent）、瓦特博磊（Dany Wattebled）、海路鐸（Ludovic Haye）。

外交部表示，這是繼去年10月法國參議院訪團，去年12月法國國民議會訪團之後，短短一年內法國國會第三度組團訪台，彰顯台法友好情誼，中華民國台灣政府表達誠摯歡迎之意。訪團抵離及在台灣期間的各項活動規畫，都將完全配合中央流行疫情指揮中心的防疫規定。

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外交部指出，葛利歐是台灣長期友人，對台法國會交流貢獻卓著，歷年來除為台灣參與「世界衛生大會」（WHA）及「國際刑警組織」（INTERPOL）多次向法國政府提出書面及口頭質詢外，去年5月6日更與參議院友台小組主席李察（Alain Richard）共同領銜發起，並獲得參議院高票一致決通過「支持台灣參與國際組織工作」決議案，創下法國參議院通過友台決議案的首例。

外交部指出，葛利歐是繼2018年之後第二度訪台，他將針對全球與區域安全情勢、科技創新、產業供應鏈及其他台法共同關注議題與台灣交換意見，期盼藉此行繼續深化台法友誼，拓展互惠互利的實質夥伴關係，共同為印太地區的和平穩定及繁榮發展帶來更多貢獻。（編輯：楊蘭軒）1110607